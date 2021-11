Batman: l’Impostore 1, una nuova storia d’origine – RECENSIONE

Manuel Lucaroni 2021-11-01T11:00:35+01:00 Autori: Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin Casa Editrice: Panini Comics Genere: Supereroistico Provenienza: USA Contiene: Batman: The Imposter (2021) #1 Prezzo: € 5,00 Formato: 17X26, 48 pp, colori, spillato Data di pubblicazione: 14 ottobre 2021

In concomitanza con gli USA, Batman: l’Impostore racconta una nuova storia d’origine per il Cavaliere Oscuro; l’inizio.

La storia fumettistica quasi secolare di Batman ci ha messo diverse volte davanti alla storia d’origine dell’eroe, che ancora oggi suscita un fascino immenso su tutti i lettori. Eroismo e complessità psicologica hanno fatto del Cavaliere Oscuro uno degli eroi più amati e, in primis in ambito fumettistico, rappresenta una grande sfida per i vari artisti, offrendogli comunque tantissime possibilità.

In contemporanea con gli USA, arriva quindi ora anche in Italia, grazie come sempre a Panini Comics, la prima delle tre parti di una nuova storia d’origine per il Crociato Incappucciato; al timone, l’apprezzato sceneggiatore cinematografico Mattson Tomlin, coadiuvato dal tratto del “nostro” Andrea Sorrentino (che si è messo in luce con Joker: Il sorriso che uccide e Batman: Il killer che sorride).

Batman: l’Impostore 1, un nuovo focus sugli esordi dell’eroe

L’ambientazione è sempre quella: Gotham. In azione da circa un anno, Bruce Wayne sta già ottenendo grandissimi risultati, col tasso di criminalità che nella città è già quasi vicino allo zero.

Nonostante questo, gli ostacoli per il neo-Crociato Incappucciato sono molti: la GCPD non si fida di lui e un impostore sta infangando la sua immagine commettendo degli omicidi con il costume di Batman addosso. Il giovane Bruce riuscirà a guadagnarsi la fiducia delle forze dell’ordine e ad ergersi definitivamente come protettore della città che tanto ama?

Mentre lotta per affermare il suo valore e quello della sua crociata, Batman riceve un insolito aiuto da un inaspettato alleato, ma altre minacce incombono nell’ombra pronte a far vacillare e desistere il pipistrello.

Una nuova storia d’origine dall’enorme spessore psicologico

Un personaggio come Batman permette, oltre all’azione, di approfondire determinati aspetti psicologici che rendono l’eroe forse un unicum nell’intero panorama fumettistico; controverso e complesso, Bruce Wayne porta nella sua crociata diversi tormenti interiori.

È quanto trasuda sin da subito, con le tavole, in questa nuova miniserie ambientata agli esordi della carriera dell’eroe; Sorrentino incanta ritmando la tensione psicologica del personaggio, nonché l’intera atmosfera noir, usando magistralmente colori come il rosso e il viola, nonché le varie ombreggiature.

Il colpo da maestro arriva quando entra in scena Bruce Wayne, senza costume; la somiglianza coi lineamenti di Robert Pattinson è lampante e questo non può far altro che aumentare l’attesa per la nuova pellicola che vedrà l’attore protagonista.

Prima di marzo però, da qui a dicembre, c’è una nuova storia tutta da vivere. Le tematiche proposte non ci suonano nuove, ma affascinano ancora come il primo giorno; qual è il confine fra buoni e cattivi? E quello tra uomo e maschera? E, soprattutto: il fine giustifica sempre i mezzi?

Ancora una volta, la (non)risposta è sempre una: Batman. Con tutte le sue problematiche, le sue zone d’ombra, la sua immensa profondità come personaggio a livello narrativo; qualità che questa serie promette di sfruttare pienamente, costruendo la narrazione con quel tono da detective story tipicamente legato al Crociato Incappucciato.

Che la leggano neofiti del Batuniverso, oppure lettori di vecchia data, Batman: l’Impostore fa già col primo numero innamorare tutti di Bruce Wayne; e ovviamente della sua “maschera”, feconda più che mai a livello letterario. A dicembre si tireranno somme più precise e definitive, ma questo nuovo progetto (ri)accende ancora l’amore per Batman che, chiunque abbia letto almeno una delle sue storie, non può non provare a prima vista.