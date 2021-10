Cells at Work Black – Yamato annuncia il doppiaggio italiano

Il doppiaggio italiano di Cells at Work Black è il nuovo annuncio per il 30° anniversario di Yamato Video.

Lo annuncia la casa editrice su Facebook, rendendo nota una anteprima delle voci italiane:

Yamato Video dà voce all’animazione! Festeggia con noi 30 anni di emozioni con tante sorprese e graditi ritorni! Vi avevamo detto che la serie di questa settimana aveva a che fare con il nero, vero?

Beh ma anche con il rosso, il bianco e … Viola!

Sta arrivando CELLS AT WORK BLACK doppiato in italiano!!!

Eritrocita AA2153: Federico Viola

Leucocita 1196: Katia Sorrentino

Piastrina: Laura Cherubelli

Cellula dello stomaco: Pietro Ubaldi

Eritrocita AA2153: Roberto Accornero

A seguire il trailer ufficiale italiano:

La serie anime, nel frattempo, è recuperabile sul canale YouTube Yamato Animation in lingua originale con sottotitoli.

Shigemitsu Harada (anche noto in Italia per Yuria Type 100 edito da Magic Press) e Issei Hatsuyoshi hanno pubblicato il manga Cells at Work! Black dal 7 Giugno 2018 al 21 Gennaio 2021 per un totale di 8 volumi.

Inedito in Italia, il manga segue le vicende dei globuli all’interno del corpo di un uomo stressato, che soffre di colesterolo, mangia e beve troppo e fa poca attività fisica.

Hideyo Yamamoto (Magical Girl Spec-Ops Asuka) dirige la trasposizione animata presso LIDEN FILMS (Berserk 2016/2017, La Leggenda di Arslan, Terraformars) su sceneggiature stese e coordinate da Hayashi Mori (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File).

Eiji Abiko (Last Hope, Baby Blue) cura il character design, mentre Yugo Kanno (Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable) compone la colonna sonora.

L’anime si compone di 13 episodi.

Yamato Video, lo ricordiamo, ha già annunciato il doppiaggio italiano della prima stagione di Cells at Work! Lavori in Corpo.