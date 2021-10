I Marvel Studios stanno sviluppando un Film sui Thunderbolts! La Produzione partirà nel 2023

Victoria Alonso, presidente della produzione fisica e post-produzione degli effetti visivi e dell’animazione dei Marvel Studios, ha precedentemente confermato che lo studio ha 31 progetti in sviluppo e sembra che uno di questi potrebbe essere il Film sui Thunderbolts di cui si parla ormai da tempo.

Geeks Worldwide ha riportato che secondo quanto riferito, i Marvel Studios stanno producendo un Film sui Thunderbolts, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2023.

Per chi non lo sapesse, i Thunderbolts sono un gruppo di criminali Marvel riformati che lavorano insieme per fare qualcosa di eroico, ma in realtà sono i Signori del Male. Nonostante siano cattivi in ​​piena regola, alla fine si riscattano per trasformarsi in eroi.

Nel Marvel Cinematic Universe attuale esistono già altri membri dei Thunderbolts. Abbiamo Abominio e Il Capo visti ne L’Incredibile Hulk, Ghost vista in Ant-Man and the Wasp (dove è stata interpretata da Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh) e anche Taskmaster.

Naturalmente non ci sono conferme effettive in merito a questo rumor, quindi vi invitiamo a prendere le dovute cautele.

I Film dei Marvel Studios – le ultime anticipazioni

Eternals è programmato per debuttare nelle sale questo Novembre 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi il 17 Febbraio 2023.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 6 Maggio 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 8 Luglio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 28 Luglio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’11 Novembre 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

