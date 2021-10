Lucca Comics 2021 – nuova emissione di biglietti

I canali ufficiali di Lucca Comics 2021 hanno annunciato una nuova emissione di biglietti.

Sono quindi a disposizione degli interessati un totale di 10 mila nuove entrate complessive per i quattro giorni della manifestazione che torna in presenza.

Di seguito i dettagli dal comunicato stampa ufficiale:

LUCCA COMICS & GAMES NUOVA EMISSIONE TICKET

A seguito delle nuove valutazioni e normative, l’organizzazione, in via ultimativa, è in condizione di emettere altri 10.000 biglietti nella totalità dei 4 giorni.

Lucca, 25 ottobre 2021 – Una buona notizia per tutti i fan di Lucca Comics & Games che non sono riusciti ad acquistare gli 80.000 biglietti previsti: da stasera, lunedì 25 ottobre, a partire dalle ore 18 il portale ufficiale Vivaticket metterà a disposizione altri 2.500 biglietti giornalieri, per un totale di 10.000 nuovi ingressi complessivi per i quattro giorni di festival.

A partire dalle ore 18 di oggi sarà quindi possibile acquistare questi nuovi biglietti solo online nel sito ufficiale Vivaticket. Previa registrazione, ogni utente potrà comprare un massimo di 2 ingressi per ogni giorno. Non sono previsti abbonamenti, i biglietti riguardano solo ingressi giornalieri.

Non saranno presenti biglietterie fisiche. Resta valido l’invito a recarsi a Lucca nei giorni del festival solo se in possesso di un biglietto valido: tutte le attività organizzate nell’ambito della manifestazione restano infatti accessibili solo previa presentazione del biglietto e del Green Pass. Sarà necessario inoltre indossare le mascherine anche fuori dai padiglioni. Il programma non prevede attività organizzate negli spazi pubblici cittadini.

Per informazioni sui biglietti si prega di telefonare al numero +39 041 2719009

I biglietti potranno essere acquistati in modalità PRINT@HOME solo al link ufficiale

https://luccacrea.vivaticket.it/it/luccacomics