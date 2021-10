Jojo – la data di partenza dello spin-off

L’universo narrativo de Le Bizzarre Avventure di Jojo si espande con il debutto del nuovo spin-off.

Il numero 11 della rivista Ultra Jump di Shueisha ha infatti annunciato che lo scrittore Kouhei Kadono (Boogiepop and Others) e il mangaka Tasuku Karasuma (No Guns Life) lanceranno lo spin-off il 18 Dicembre 2021.

Sarà ambiento nella Morio Cho della quarta serie Diamond is Unbreakable e seguirà le vicende di Josuke prima che il suo stand venisse chiamato Crazy Diamond.

Sullo stesso numero di Ultra Jump ha debuttato il sequel di Magical B.T., opera giovanile di Hirohiko Araki.

Ultra Jump ha annunciato lo spin-off lo scorso Agosto, insieme alla notizia che il maestro Araki è al lavoro sulla parte 9 de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Hirohiko Araki ha serializzato Diamond is Unbreakable su Weekly Shonen Jump tra il 1992 e il 1995.

Si compone di 18 volumi che Edizioni Star Comics ha pubblicato in Italia come il resto della saga:

QUALI TERRIBILI POTERI STAND SI NASCONDONO A MORIO CHO?!

Prende finalmente il via la quarta serie, Diamond is unbreakable, ambientata nel 1999 e che ha come protagonista il figlio illegittimo del vecchio Joseph, il giovane Josuke Higashikata, che vive in Giappone in una piccola cittadina di nome Morio Cho e che un bel giorno riceve l’inaspettata visita nientemeno che di Jotaro Kujo, venuto per metterlo in guardia dall’ennesimo pericolo che incombe sulla famiglia Joestar!