Le novità Star Comics di Dicembre 2021

Le novità Star Comics del 1 Dicembre 2021

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FAN BOOK

di Koyoharu Gotouge

18.2×28 cm, colori, b/n 216 pp, sovraccoperta

€ 19,90

L’acclamatissima serie del maestro Koyoharu Gotouge, dopo aver scalato le classifiche giapponesi, sta ormai conquistando il pubblico di tutto il mondo.

A celebrare un simile successo è finalmente in arrivo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Official Fan Book, che oltre a essere il primo fan book ufficiale della serie è anche un art book di grande formato con una pregevole galleria tutta a colori!

Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji.

Ciliegina sulla torta, due contenuti extra esclusivi: gli storyboard di Kisatsu no Nagare, la storia che dopo diverse modifiche ha dato origine a Demon Slayer, e un episodio one-shot inedito ambientato nel “Campus Kimetsu”! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

FIRE PUNCH COMPLETE BOX

di Tatsuki Fujimoto

€ 44,00

Torna l’incredibile opera del maestro Fujimoto in un box esclusivo, contenente tutti gli otto volumi della serie.

ONE PIECE NOVEL LAW

di Eiichiro Oda , Shusei Sakagami

€ 15,00

Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, in fin di vita, si salva grazie ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo, Shachi e Penguin. Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del giovane Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una “rondine che vola in mare” e di un leggendario tesoro, fino ad arrivare alla formazione dei Pirati Heart!

Le novità Star Comics del 7 Dicembre 2021

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI INFERI

di Akira Toriyama

€ 6,90

L’anime comics, interamente a colori, del celebre lungometraggio uscito nelle sale giapponesi nel 1995 ritorna in una veste tutta nuova! Goku e Vegeta usano la fusion per trasformarsi in Gogeta, il guerriero definitivo, e combattono una battaglia epica contro Janenba, che si è materializzato nell’aldilà! Non potrete resistere alla forza ineguagliabile del “Saiyan perfetto”… Gogeta!

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n.1

di Taishi Mori

€ 5,90

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non sembra vero. Riuscirà ad avvicinarsi alla ragazza, che a dispetto del lavoro ha un animo candido e cristallino, nonostante gli inevitabili doppi sensi? Ha inizio un’esilarante commedia romantica assolutamente da non perdere!

THE SECOND GOLDFISH

di panpanya

€ 9,90

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti della quotidianità che siamo abituati a dare per scontati, scoprendo ad esempio che le regole di un gioco semplicissimo come il nascondino possiedono un senso profondo, che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare ricordi preziosi, o che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri.

La quarta uscita di panpanya works ci accompagna anche stavolta alla scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

Le novità Star Comics del 15 Dicembre 2021

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n.1

di Soraao Project, Yaeko Ninagawa

€ 5,90

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre.

Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”… Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!

Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in quattro volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

Le novità Star Comics del 22 Dicembre 2021

ROSEN BLOOD n.1

di Kachiru Ishizue

€ 6,90

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e alquanto singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli.

Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane…

Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico un’oscura e insidiosa magione!

Il primo volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata contenente tre esclusive cartoline in omaggio! Potete prenotarne una copia in libreria, fumetteria e negli store online.

