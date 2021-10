Scream – trailer e manifesto ufficiali italiani

Scream, il nuovo capitolo della omonima saga horror cult degli Anni 90, arriverà al cinema in Italia nel corso del 2022.

Paramount Pictures Italia ha diffuso il trailer e il manifesto ufficiali italiani del film, che vi riportiamo a seguire.

Ecco il trailer:

E la locandina:

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Ready or Not) dirigono Scream su sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not).

Kevin Williamson (autore della serie), Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena sono i produttori esecutivi.

Il cast storico vede Neve Campbell (Sidney Prescott), David Arquette (Dewey Riley) Courteney Cox (Gale Weathers) e Marley Shelton (Judy Hicks).

I nuovi arrivati sono Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera, Dylan Minnette (Tredici), Jenna Ortega, Mason Gooding (Love, Victor), Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison.

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Ricordiamo che Koch Media pubblicherà la nuova edizione steelbook 4K del film originale del compianto Wes Craven il 21 Ottobre.

Acquista Scream Steelbook 4K UHD + Blu-ray Limited Edition