Amazon Comics Award – ecco i candidati

Amazon Comics Award è il premio del gigante dell’e-commerce che permette ai lettori di eleggere il titolo che amano di più.

Inoltre Amazon mette in palio un buono sconto di 5 Euro: lo riceveranno i lettori che avranno votato il titolo che risulterà vincitore.

C’è tempo fino al 5 Novembre 2021 per votare.

Amazon Comics Award – i candidati

Giù le zampe

di Gato Fernandez, Vichi De Marchi, Rocco Fischietti

Yarichin bitch club Vol. 1

di Tanaka Ogeretsu

Something is Killing the Children capitolo 1: Non Andate nel Bosco

di James Tynion IV, Werther Dell’Edera

Li troviamo solo quando sono morti Vol. 1

di: Al Ewing, Simone Di Meo

L’impero del vampiro Vol. 1

di: Jay Kristoff

L’ultimo vecchio sulla Terra

di Davide Toffolo

In alto abbastanza

di Lorenzo Ghetti

The stand – L’ombra dello scorpione Vol. 1

di Stephen King, Mike Perkins, Roberto Aguirre-Sacasa, Laura Martin

W.I.T.C.H. – Le più belle storie special

di Autori Vari

Che Disagio!

di Sarah Andersen

Sfida all’ultima battuta

di Pera Toons

Pelle d’uomo

di Hubert, Zanzim

PaperDante

di Autori Vari

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome Vol. 1

di Aida Iro

TopoPrincipe – La parodia a fumetti ispirata a Il Piccolo Principe

di Giada Perissinotto, Andrea Cagol

Evviva che bello! Raccolta 2021

di Sio

Troppo facile amarti in vacanza

di Giacomo Keison Bevilacqua

One Piece 99 Celebration Edition

di Eiichiro Oda

Tokyo Revengers Vol. 1

di Ken Wakui

Sapiens – I pilastri della civiltà

di Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave

Poer nano e altre storie

di Dario Fo, Jacopo Fo

