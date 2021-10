Grand Theft Auto: The Trilogy annunciata la Definitive Edition

Rockstar Games ha annunciato Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Rockstar Games Launcher) nel corso del 2021, per poi arrivare nella prima metà del 2022 su iOS e Android.

La raccolta includerà GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas con miglioramenti grafici e aggiornamenti di gameplay restando fedele all’aspetto e alle atmosfere degli originali.

La prossima settimane le attuali versioni dei tre giochi saranno rimosse dalle piattaforme digitali.

Grand Theft Auto: The Trilogy – i giochi

GTA III

Il crimine paga. Con Grand Theft Auto III, l’acclamata serie di Grand Theft Auto passa alle tre dimensioni, proiettandoti nell’oscuro e malfamato mondo criminale di Liberty City e lasciandoti completa libertà di movimento e di azione.

Fatti strada nel tetro, spietato e intrigante mondo criminale di Grand Theft Auto III… se ne hai il coraggio!

GTA: Vice City

Benvenuto negli anni ottanta.

Dalla decade dei capelloni, dell’eccesso e degli abiti pastello, ecco il ritorno di Grand Theft Auto con la storia dell’ascesa di un uomo ai vertici del mondo criminale.

Vice City è un’enorme città diffusa che abbraccia spiagge, paludi, la vita mondana e il ghetto, ed è la metropoli virtuale più variegata, completa e brulicante di vita mai creata. Combinando un gameplay non lineare ad una storia che ruota attorno al tuo personaggio, arrivi in una città colma di piaceri e di degrado, e hai la possibilità di conquistarla a seguito delle tue scelte.

GTA: San Andreas

Cinque anni fa Carl Johnson fuggì dalle pressioni della vita a Los Santos, San Andreas… Una città che si sta distruggendo con conflitti di bande, droghe e corruzione. Dove le star del cinema e i milionari fanno quello che possono per sfuggire agli spacciatori e ai membri delle gang.

Ora, sono i primi anni 90. Carl deve tornare a casa. Sua madre è stata uccisa, la sua famiglia è caduta in disgrazia e tutti i suoi amici d’infanzia stanno andando verso il disastro.

Al suo ritorno nel quartiere, una coppia di poliziotti corrotti lo incastrano per omicidio. CJ è costretto a compiere un viaggio che lo porterà attraverso tutto lo stato di San Andreas, per salvare la sua famiglia e prendere il controllo delle strade.

