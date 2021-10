Super Smash Bros. Ultimate – Sora è il personaggio finale, Kingdom Hearts arriva su Switch

Super Smash Bros. Ultimate vedrà Sora di Kingdom Hearts come ultimo personaggio giocabile.

Lo ha annunciato Masahiro Sakurai, creatore e direttore della fortunata serie, nel corso di una diretta YouTube dedicata.

Alcune caratteristiche del personaggio, dall’account Twitter ufficiale di Nintendo Italia:

Il design di base di Sora è quello del Kingdom Hearts originale, ma gli altri costumi fanno riferimento ad altri capitoli della serie Square Enix.

Il personaggio è pensato per il combattimento aereo e il suo punto debole è il peso, dal momento che è più leggero di Link Bambino e Isabelle.

Il DLC sarà disponibile dal 19 Ottobre 2021.

Nintendo Italia, inoltre, ha annunciato che i giochi di Kingdom Hearts sono in arriso su Nintendo Switch in versione cloud:

I giochi di #KingdomHearts sono in arrivo su #NintendoSwitch in versione cloud!

Tra gli ultimi personaggi dei DLC precedenti di Super Smash Bros. Ultimate ricordiamo Sephiroth da Final Fantasy VII, Pyra e Mythra da Xenobalde Chronicles 2 e Kazuya da Tekken.

Divertiti a scaraventare i tuoi avversari via dallo scenario nel gioco d’azione definitivo. Grazie alle tante opzioni e modalità, tutti possono giocare!

Tantissime modalità e opzioni per tutti i gusti! In Mischia, seleziona gli scenari, decidi le regole e affronta fino a sette amici, per un totale di otto giocatori! Oppure, crea una squadra di 3 o 5 personaggi e affronta uno a uno gli avversari dell’altra squadra in Smash di gruppo! E questo è solo l’inizio!

Gli spiriti ti consentono di simulare incontri tra personaggi provenienti da una quantità di serie mai vista prima, quindi collezionane più che puoi! I personaggi possono unire le forze con gli spiriti per potenziarsi. Mentre i combattenti migliorano i valori dei personaggi, gli aiutanti conferiscono loro abilità aggiuntive. Una volta impostati combattente e aiutanti, il tuo personaggio sarà pronto a tutto!