Karneval – si conclude il manga di Touya Mikanagi

Karneval giunge al capolinea dopo 14 anni di serializzazione e una serie anime per la tv.

Il numero 11 della rivista Monthly Comic Zero-Sum di Ichijinsha ha infatti annunciato che la serie manga di Touya Mikanagi si concluderà il 28 Ottobre 2021 sul numero successivo del mensile.

Per l’occasione il numero 12 di Monthly Comic Zero-Sum allegherà un booklet tutto a colori e un supplemento dedicati al manga.

La serie, inoltre, sarà in copertina e il capitolo finale avrà una pagina di apertura a colori.

Touya Mikanagi ha iniziato la serializzazione di Karneval il 28 Agosto 2007 e l’opera conta al momento 27 volumi.

La serie anime si compone di 13 episodi che hanno tenuto compagnia agli appassionati nel corso della Primavera 2013.

Lo studio Manglobe (Samurai Champloo, Ergo Proxy, Deadman Wonderland) ha realizzato le animazioni; Bandai Visual, Lantis e Ichijinsha hanno prodotto la serie.

In Italia il manga esce per Goen e il prossimo numero è previsto per l’8 Ottobre 2021.

Nai cerca una persona importante per lui usando un braccialetto abbandonato come unico indizio, Gareki fa il borseggiatore per sopravvivere. Quando i due si incontrano in una strana villa in cui si sono rifugiati diventano i criminali più ricercati dalla Divisione di Sicurezza dell’esercito. Perché? E cosa succede quando “Circus”, la più importante organizzazione di difesa del paese, li contatta?

