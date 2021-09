Super Ladri – teaser trailer e data di uscita dell’anime Netflix

Super Ladri è la serie anime che adatta il fumetto Super Crooks di Mark Millar e Leinil Yu.

Netflix ha annunciato che l’anime sarà disponibile dal 25 Novembre 2021 in esclusiva sul servizio video e ha pubblicato il seguente teaser trailer:

In questo adattamento anime, il ladruncolo Johnny Fulmine mette insieme la squadra perfetta per un ultimo colpo. Incentrata su otto supercattivi, la storia è creata dalla leggenda del fumetto Mark Millar e raccontata in tredici episodi di trenta minuti carichi d’azione, rapine e superpoteri, tutti elegantemente prodotti da Bones. Super ladri debutta il 25 novembre, solo su Netflix.

Lo staff principale vede Motonobu Hori (Carole & Tuesday) alla regia, Dai Sato (Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) alla supervisione delle sceneggiature, Takafumi Mitani (Carole & Tuesday, Blood Blockade Battlefront) al character design e Stanislas Brunet (Bodacious Space Pirates, Macross Delta) al concept design.

Lo studio Bones (My Hero Academia) realizza le animazioni.

Super Ladri – il fumetto

Il fumetto originale Super Crooks è stato pubblicato per la prima volta negli USA dalla Marvel sotto l’imprint Icon nel 2012 e in Italia da Panini Comics con il titolo Super Ladri.

La casa editrice di Modena presenta così l’opera:

La vita è dura negli USA se sei un super criminale. Il mercato del crimine è competitivo e i super eroi sono tanto noiosi quanto efficaci. Allora che può fare un super criminale americano? Ma andare in Spagna, è ovvio! Johnny Fulmine convince una sodale banda di super criminali a fare un ultimo colpo spettacolare che sistemerà le loro vite per sempre. Il problema è che il bersaglio di Johnny è il più grande super cattivo di tutti i tempi, e quando le cose andranno male, perché lo faranno, non è della policia che questi super ladri dovranno preoccuparsi… Mark Millar – lo sceneggiatore di “Kick-Ass”, “Wanted”, “Secret service”, “Nemesis” e “American Jesus” – scrive il perfetto film di rapina, fra “Ocean’s Eleven” e un’avventura degli X-Men. Partner in crimine, il disegnatore di “Superior” Leinil Yu.

Acquista il fumetto