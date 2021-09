Godzilla – La trilogia da Anime Factory in home video

Godzilla – La trilogia, trittico finora disponibile solo in streaming su Netflix, uscirà in home video grazie ad Anime Factory con il doppiaggio Italiano.

I cofanetti (Blu-ray, Euro 49,99 o DVD, Euro 34,99) usciranno il 14 Ottobre 2021 come esclusiva dello shop Fan Factory di Koch Media, di seguito i dettagli.

In ESCLUSIVA su FAN FACTORY, per la prima volta in Blu-ray, la nuova trilogia cinematografica di GODZILLA, ideata da Gen Urobuchi (Madoka Magica) e scritta con Sadayuki Murai (Perfect Blue), proposta con un inedito doppiaggio italiano, 3 booklet da 30 pagine ciascuno e 3 cards da collezione.

EDIZIONE A TIRATURA LIMITATA E NUMERATA A 1.000 COPIE

Regia: Hiroyuki Seshita, Kobun Shizuno

Contenuti extra:

Capitolo 1: Il Pianeta dei Mostri:

• Trailer

• Original Preview

• Teaser

• Anteprime

Capitolo 2: La Proliferante Città Mobile della Battaglia Decisiva:

• Trailer

• Original Preview

• Teaser

• TV Spot

• Anteprime

Capitolo 3: Colui che Divora i Pianeti:

• Trailer

• Original Preview

• Teaser

• Anteprime

A proposito di Godzilla – La Trilogia

Godzilla – La Trilogia – Limited Edition

SPECIFICHE TECNICHE BLU-RAY

Numero Dischi: 3

Durata: 280 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1080p @23.98 1.78:1

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

SPECIFICHE TECNICHE DVD

Numero Dischi: 3

Durata: 269 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 16/9 1.78:1

Formato Audio: Italiano 5.1 Dolby Digital, Italiano 5.1 DTS, Giapponese 5.1 Dolby Digital

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Capitolo 1: Il Pianeta dei Mostri:

Nell’anno 2030 appare Godzilla, il mostro supremo. L’umanità in rotta tenta di inviare una parte di essa verso altri sistemi stellari, che non si rivelano luoghi dove vivere in pace. Per vent’anni il giovane Haruo, imbarcato sulla nave per l’emigrazione Aratrum, continua a pensare solo a tornare sulla Terra e a sconfiggere Godzilla.

Capitolo 2: La Proliferante Città Mobile della Battaglia Decisiva:

Godzilla Earth, classe 300 metri, ha atteso l’umanità sulla Terra di ventimila anni nel futuro. Haruo, a cui Godzilla ha ucciso i genitori e che arde dal desiderio di vendetta, non ha avuto modo di vincerlo. Persi di vista i suoi compagni, Haruo viene salvato da mIana, ragazza della tribù Houtua che conduce una vita primitiva.

Capitolo 3: Colui che Divora i Pianeti:

MechaGodzilla City, la città fortezza armata, è stata ridotta in cenere da Godzilla Earth. Gli alieni Bilusaludo scatenano una rivolta sulla Aratrum. Nel frattempo, Metphies, un alieno Exif, aumenta il numero dei credenti rappresentando come un miracolo il fatto che Haruo sia sopravvissuto alla battaglia. Ma il suo vero obiettivo è convocare Ghidorah.

