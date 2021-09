Star Comics – anteprima uscite Ottobre 2021

Star Comics ha comunicato le uscite in arrivo in edicola, fumetteria e libreria a Ottobre.

Troviamo la lista delle novità a seguire, qui gli ultimi annunci Star Comics.

USCITE STAR COMICS 29 SETTEMBRE 2021

A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, € 45,00

Questo box contiene la serie completa, arricchita dall’imperdibile FanBook ufficiale.

UBISOFT 1

RABBIDS 1 BWAAAAAAAAAAH

Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

UBISOFT 2

RABBIDS 2 INVASIONE

Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

UBISOFT 3

RABBIDS 1 BWAAAAAAAAAAH – VARIANT COVER SIO

Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

UP 207

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 1

Take

12,8×18, B, b/n e colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

STARDUST 103

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DRAGON 277

MY HERO ACADEMIA 29

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

SHAMAN KING FINAL EDITION 13

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

YOUNG 327

EDENS ZERO 11

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,90

Anche in edicola

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 3

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

QUEER 17

WHISPER ME A LOVE SONG 2

Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

QUEER 18

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

Hijiki

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2 – con 3 cartoline

Hijiki

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

STAR LOLLIPOP 13

ERNEST & REBECCA 7 SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD!

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

21×28, C, 48 pp, colore, € 12,90

USCITE STAR COMICS 13 OTTOBRE 2021

FAN 264

DARLING IN THE FRANXX 1

Kentaro Yabuki e Code:000

12,8×18, B, b/n e colore, 196 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DETECTIVE CONAN 99

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 12

CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION 2

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, b/n e col., 274 pp, con copertina olografica, con alette, € 14,90

BIG 69

FAIRY TAIL NEW EDITION 54

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30

Anche in edicola

POINT BREAK 258

NO GUNS LIFE 9

Tasuku Karasuma

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

ZERO 256

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 10

Oh! Great, Nisioisin

12,8×18, B, b/n e colore, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

KAPPA EXTRA 268

ARIADNE IN THE BLUE SKY 9

Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

WONDER 108

TALES OF WEDDING RINGS 10

Maybe

12,8×18, B, b/n e colore, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

EXPRESS 256

MAO 7

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

WASABI 12

MY SON IS PROBABLY GAY 3

Okura

15×21, B, b/n e col., 136 pp, con sovraccoperta, € 6,90

USCITE STAR COMICS 20 OTTOBRE 2021

SCP EXTRA 20

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 3 IL RITORNO DEL CIECO

Davide Tosello

17×25, C, colore, 96 pp, € 12,90

STAR LOLLIPOP 14

LEONID 2 L’ORDA

Frédéric Brrémaud, Stefano Turconi

21×28, C, colore, 48 pp, € 12,90

MASHLE CREAM PUFF PACK

Hajime Komoto

€ 9,00

Disponibile solo in fumetteria, a tiratura limitata.

MUST 121

ADOU 1

Amano Jaku

14,5×21, B, b/n, 256 pp, con sovraccoperta, € 6,90

GREATEST 256

ONE PIECE NEW EDITION 90

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

SHAMAN KING FINAL EDITION 14

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

TECHNO 309

SUMMER TIME RENDERING 13

Yasuki Tanaka

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 5,90

ACTION 331

JOJOLION 25

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,70

STARLIGHT 338

YOTSUBA&! 13

Kiyohiko Azuma

12,8×18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,90

MANHWA 76

TOWER OF GOD 3

SIU

15×21, B, colore, 280 pp, con sovraccoperta, € 12,90

MITICO 280

CHILDREN OF THE WHALES 18

Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SHOT 244

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 7

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

GINTAMA 75

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 4

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

USCITE STAR COMICS 27 OTTOBRE 2021

SCP 30

LOW 5 LA LUCE PORTA LUCE

Rick Remender, Greg Tocchini

17×26, B, colore, 192 pp, € 16,00

LOW OMNIBUS

Il cofanetto contiene LOW OMNIBUS 1 e 2

Rick Remender, Greg Tocchini

21×28, C, colore, 448+352 pp, € 79,80

TARGET 113

MASHLE 1

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,50

Anche in edicola

MASHLE 1 MAGIC EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,50

ANOTHER NEW EDITION 1

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 360 pp, con sovraccoperta, € 10,90

ANOTHER NEW EDITION 2

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 376 pp, con sovraccoperta, € 10,90

ANOTHER COLLECTOR BOX

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

€ 23,00

Contiene Another New Edition n. 1 e 2, 4 cartoline e il volumetto Another 0.

TURN OVER 253

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30 LIMITED EDITION 30 ARTS COLLECTION

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 8,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! 2

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

Anche in edicola

STORIE DI KAPPA 308

L’INNOMINABILE SORELLA 5

Iida Pochi.

12,8×18, B, b/n e colore, 144 pp, con sovraccoperta, € 5,90

AMICI 282

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 4

Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

GHOST 196

MARS NEW EDITION 7

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 336 pp, con sovraccoperta, € 8,00

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO

Kohei Horikoshi, Anri Yoshi

14,5×21, B, b/n, 192 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO – con libretto

Kohei Horikoshi, Anri Yoshi

14,5×21, B, b/n, 192 pp, con alette, con mini poster e il libretto “Heroes:Rising Vol.R”, € 15,00

