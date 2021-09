Dynit Manga – le novità di Novembre 2021

Dynit Manga ha comunicato le novità in uscita a Novembre 2021 attraverso le pagine del numero 384 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzioni.

Di seguito i dettagli, mentre qui troviamo le altre novità Dynit Manga autunnali.

I MAESTRI DEL MANGA HORROR 2

di Miyazaki Masaru, Adachi Tsuyoshi

€ 16,90

LA LANTERNA DI NYX 6

di Kan Takahama

€ 12,90

Miyo giunge a Parigi, dove inizia a lavorare nel negozio di Kazuma e conosce Judith, Marie e gli altri protagonisti della vita parigina di Momo. Una meravigliosa storia di formazione in un momento di grandi cambiamenti storici: ecco il gran finale per l’epopea tra Oriente e Occidente.

HOSHI’S GIRLS GARDEN 1

di Wayama Yama

€ 12,90

L’ARTE DI BLOODBORNE

di Sony Interactive Entertainment Inc. (Curatore)

€ 34,90

Nel terrificante videogioco Bloodborne, folli orde e creature da incubo si nascondono dietro ogni angolo di una città gotica piena di orrori. Questo artbook raccoglie l’essenza di uno dei titoli più venduti di sempre diventato un vero e proprio classico per Playstation 4, con concept dei personaggi, gli studi delle creature che rendono vivo il mondo di gioco, le aree esplorabili, armi, oggetti e altro ancora.

ALIEN. UN PERFETTO ORGANISMO

di Francesco Tedeschi

€ 18,00

“Nello spazio nessuno può sentirti urlare”.

Era il 1979 e questa frase accompagnava l’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di un film che sarebbe entrato nell’immaginario collettivo segnando più e più generazioni: “Alien” di Ridley Scott.

Da allora il franchise degli iconici xenomorfi intenti a predare e combattere marines coloniali si è espanso in molteplici direzioni, dai fumetti ai videogames.

Ma un mondo tanto vasto può rischiare di confondere: l’aiuto che vi occorre è in questo libro. Un’attenta disamina di ciò che Alien era prima della sua consacrazione universale e di ciò che è stato in ogni fase della sua evoluzione fino a diventare un perfetto organismo.