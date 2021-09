J-POP – 4 nuovi annunci manga

J-POP Manga ha annunciato quattro nuovi titoli, tra cui la riedizione del classico Lady Snowblood di Kazuo Koike e Kazuo Kamimura.

Di seguito gli annunci, svelati originariamente nel corso di una diretta su Twitch del 13 Settembre, qui le novità precedentemente annunciate.

Big X 1

di Osamu Tezuka

2 Volumi – Serie Completa

Il maestro Osamu Tezuka torna a sfiorare i temi della seconda Guerra Mondiale e del nazismo questa volta nei termini di un manga che mescola azione, satira e un omaggio all’estetica dei supereroi anni ’40.

Il Dr. Asagumo viene invitato in Germania per collaborare con il Reich alla ricerca di una nuova arma, il Big X. Preoccupato per i possibili effetti di tale strumento, riesce a tardarne i progressi fino al termine della guerra.

Vent’anni dopo, in Giappone, un’organizzazione neonazista recupera tuttavia il progetto di Big X e lo porta a compimento, rivelandone l’essenza: un farmaco in grado di espandere il corpo umano senza limitazioni.

Toccherà al nipote di Asagumo, Akira, assumerlo e difendere la società dalle macchinazioni dei malvagi!