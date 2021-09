Star Comics – le uscite manga del 15 Settembre 2021

Le uscite manga Star Comics del 15 Settembre 2021 includono i nuovi volumi di serie come Solo Leveling, Detective Conan vs Uomini in Nero e The Ancient Magus Bride.

Di seguito tutte le uscite manga Star Comics del 15 Settembre 2021, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Star Comics del 15 Settembre 2021

MANHWA 75

SOLO LEVELING 4

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 144 pp, con sovraccoperta, € 8,90

SHAMAN KING FINAL EDITION 12

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

ACTION 330

RECORD OF RAGNAROK 6

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 2

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 5

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 276 pp, con sovraccoperta, € 5,50

STARLIGHT 337

TO YOUR ETERNITY 15

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

MUST 120

YOUNG BLACK JACK 16

Osamu Tezuka, Yoshiaki Tabata, Yu-go Okuma

12,8×18, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

MITICO 279

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 14

Kore Yamazaki

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SHOT 243

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 6

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

GINTAMA 74

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

