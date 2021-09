Star Comics – le novità di Novembre 2021

Star Comics ha comunicato le novità in arrivo a Novembre in fumetteria, edicola, libreria e online.

Possiamo consultarle di seguito, mentre qui possiamo ripassare gli ultimi annunci Star Comics.

Le novità Star Comics del 29 Ottobre 2021

ON OR OFF n.1

di A1

€ 13,90

Tre cartoline e un set di sticker allegati al volume disponibili in fumetteria, libreria e store online fino a esaurimento scorte! CONTENUTI ESPLICITI Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di ventitré anni. Insieme ad alcune compagne di università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a battere all’impazzata…! Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio!

ONE ROOM ANGEL ANGELIC EDITION

di Harada

€ 10,90

Un cofanetto esclusivo che contiene il volume con una variant cover, una cartolina, due stand up figure, un diorama in fumetteria, libreria e store online fino a esaurimento scorte! Koki è sulla trentina, lavora come commesso in un minimarket e vive la sua vita trascinandosi per inerzia. Un giorno viene accoltellato da un teppista e, mentre sta per perdere conoscenza, in agonia, vede uno splendido “angelo” dalle ali bianchissime. In un primo momento pensa che la creatura celestiale sia venuta a prenderlo, poi però fa ritorno a casa e la trova lì ad aspettarlo! Inizialmente sconcertato dall’atteggiamento insolente del misterioso visitatore, Koki si ammorbidisce nello scoprire che l’angelo ha perso la memoria e che non riesce a volare. Decide quindi di ospitarlo e inizia così, bruscamente, una curiosa convivenza tra i due. Fino a quel momento Koki aveva vissuto come se fosse già morto, ma la nuova quotidianità trascorsa insieme all’angelo fa germogliare nel suo cuore sentimenti imprevisti… Un’opera ambiziosa, realizzata dall’autrice Harada come remake della storia breve Tomarigi pubblicata subito dopo il suo debutto.

INUYASHA WIDE EDITION n.1

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku. Nel tentativo di sfuggirgli, la ragazza cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti… Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la Sfera dalle grinfie di spietati nemici! A grandissima richiesta, torna finalmente l’immortale capolavoro della maestra Takahashi, in un’imperdibile riedizione di grande formato, con testi riveduti e corretti e illustrazioni a colori, che farà la gioia dei suoi numerosi fan!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n.1

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

€ 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto… Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

ONE PIECE n.99 CELEBRATION EDITION

di Eiichiro Oda

€ 6,90

Con sovraccoperta in pvc, con mini poster interno e maxi poster allegato

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI n.1

di Eiichiro Oda, Nami Iijima, Sanji

€ 19,90

Sanji, cuoco del mare di prima classe e responsabile dei pasti della ciurma di Cappello di Paglia, è pronto a svelarvi in esclusiva i segreti delle sue specialità! Preparatevi a gustare il sapore unico delle mitiche avventure di Rufy e compagni attraverso più di quaranta ricette piratesche, illustrate passo passo, che vi faranno rivivere a tavola tutte le imprese dei vostri pirati preferiti! Un appetitoso volume unico per lettori con una fame da lupi (di mare)!

Uscite Star Comics del 10 Novembre 201

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA – ANIME COMICS n.1

di Akira Toriyama

€ 6,90

Ecco a voi l’anime comics, interamente a colori, del popolare lungometraggio uscito nelle sale giapponesi nel 1993! Broly, il potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa qui la sua prima apparizione: non perdetevi la grandiosa, incandescente battaglia tra Super Saiyan sul Nuovo Pianeta Vegeta!

Novità Star Comics del 24 Novembre 2021

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n.1

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore e amico Gyoshin, a Sanpei giunge notizia che chiunque riesca a catturare un esemplare di Kunimasu del lago Tazawa riceverà un premio di cinque milioni di yen… Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo pescatore, se non fosse che quel particolare tipo di pesce d’acqua dolce, noto anche come Kinoshirimasu, sembra essere estinto da più di mezzo secolo! Tornano finalmente alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale passione ittica ha contagiato orde di ragazzini negli anni Ottanta e Novanta, portandoli a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare il primo anniversario della scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, con nuove avventure in volumi di grande formato corredati da pagine a colori. Un personaggio intramontabile per lettori della vecchia e della nuova guardia!

MAKOTO SHINKAI SELECTION

di Makoto Shinkai , Midori Motohashi , Mizu Sahara , Wataru Kubota , Yukiko Seike

€ 48,00

Il giardino delle parole, 5 cm al secondo, La voce delle stelle, Weathering With You… Una selezione di manga tratti dai film di animazione del maestro Makoto Shinkai finalmente raccolti in un elegante cofanetto! Un’uscita imperdibile per i lettori che non hanno ancora avuto modo di approcciarsi all’universo sognante di uno dei registi contemporanei più apprezzati dell’animazione giapponese, per chi desidera impreziosire la sua collezione e… per chi cerca il regalo di Natale perfetto! A novembre in libreria, fumetteria e negli store online.

3 Novembre 2021 – Astra

IMMORTALS FENYX RISING n.1 L’ODISSEA DI FENYX

di Looky , Nykko , Siamh

€ 16,90

È un’epoca in cui eroi mitologici e divinità banchettano insieme. Tantalo è in disgrazia per aver rubato i tesori di Zeus. Per tornare nelle sue grazie, Tantalo organizza una festa per onorare gli dei. Ma gli dei dell’Olimpo scoprono presto che ha servito loro il proprio figlio Pelope, come sacrificio. Colmo di collera, Zeus chiede alla sua semi-divina figlia Fenyx, una potente eroina che in passato ha salvato gli dei dal mostro Tifone, di esplorare l’Ade per riportare in vita Pelope. Comincia quindi la più avvincente, folle ed eroica delle traversate infernali!

24 Novembre – Astra

IL TESORO PERDUTO DI NORA

STAR LOLLIPOP n.15

di Francesca Carità , Marco Rocchi

€ 18,90

Nora è una bambina di 10 anni vivace e un po’ selvaggia, con una fantasia travolgente che trasforma ogni situazione in una fantastica avventura attraverso mondi inesplorati. I suoi genitori la adorano, ma sua madre è molto impegnata, mentre suo padre ha dei problemi di lavoro e soffre di una grave depressione. La storia inizia in un parco, dove il padre di Nora aveva organizzato per lei una caccia al tesoro. La piccola non perde l’occasione di trasformare il gioco in una delle sue fantastiche avventure, ma mentre è impegnata a cercare indizi, delle figure misteriose ricoperte da uno strano fango scuro si avvicinano a suo padre e lo rapiscono. Per ritrovarlo, Nora attraverserà un portale che la condurrà in un mondo meraviglioso ma pieno di insidie.

