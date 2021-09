J-POP Manga – le uscite del 15 Settembre 2021

J-POP Manga ha comunicato le uscite del 15 Settembre 2021 attraverso la sezione notizie del proprio sito ufficiale.

Tra le uscite J-POP Manga del 15 Settembre 2021 si segnala il debutto di Kowloon Generic Romance di Jun Mayuzuki, autrice di Come dopo la Pioggia (Star Comics).

Proseguono, tra le altre uscite, Kingdom e La Regina d’Egitto.

Le uscite J-POP Manga del 15 Settembre 2021

Kowloon Generic Romance 1

di Jun Mayuzuki

6,50 €

La città murata di Kowloon, un angolo oscuro dell’estremo oriente. Un luogo che sfida l’immaginazione, i cui numerosi abitanti vivono abbandonandosi alla nostalgia per le strade in rovina in cui si intrecciano passato, presente e futuro. In questo scenario, un uomo e una donna conducono una vita ordinaria all’ombra di torri sovraffollate, segreti e folli imprese ingegneristiche…

La finestra di Orfeo 4

di Riyoko Ikeda

12,00 €

Julius è sempre più vicina a svelare l’identità del burattinaio che, nell’ombra, ha manovrato i fili del grande inganno in cui è stata coinvolta la famiglia Ahrensmeyer. La ragazza si sente ormai pronta a separarsi dal suo Paese natale per rincorrere il grande amore in Russia. Anche Isaac si lancia in un nuovo percorso di vita e di musica, che lo porterà lontano dal St. Sebastian…

La Regina d’Egitto 8

di Chie Iudoh

6,50 €

Hatshepsut, costretta inizialmente a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come una figura femminile caparbia e una grande regina. Questo è il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

Kingdom 48

di Yasuhisa Hara

6,90 €

Abbandonata Liewei, la parte del regno di Zhao, l’esercito di Qin attacca una serie di piccoli castelli all’apparenza poco importanti. Quale sarà la mossa a sorpresa ideata dallo stratega Wang Jian? Nel frattempo, Li Mu arriva a Handan e fa di tutto per contrattaccare i nemici, ma… La guerra che deciderà il futuro di Qin e Zhao si avvia verso uno scontro senza precedenti!

Birds of Shangri-La 2

di Ranmaru Zariya

6,90 €

Apollo, un uomo etero, va a lavorare come preparatore allo Shangri-La, un bordello di soli uomini che celbra il sesso, dove viene addestrato al ruolo da Phi. Il ragazzo mostra però alcuni atteggiamenti instabili… Un giorno, in preda all’agitazione, supplica Apollo di non lasciarlo da solo. Sarà proprio allora che il nuovo arrivato finirà per infrangere una delle regole imposte ai preparatori come lui…

