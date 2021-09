Star Wars: Knights of the Old Republic annunciato il Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic godrà di un remake, annunciato ufficialmente da Sony Interactive Entertainment, Aspyr Media e Lucasfilm Games.

L’annuncio è arrivato in occasione del PlayStation Showcase 2021 e il gioco sarà al lancio una esclusiva console per PS5 e PC.

Di seguito il trailer di annuncio, in attesa di conoscere la data di uscita:

A proposito di Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake

Sony presenta così il remake:

L’apice della narrativa di Star Wars Legends, Star Wars: Knights of the Old Republic è ambientato 4.000 anni prima degli eventi della prima trilogia e introduce una nuova storia con nuovi eroi e cattivi in uno scontro epico per decidere il destino della galassia. La squadra di Aspyr e Sony Interactive Entertainment hanno unito le forze con Lucasfilms Games per portarvi il remake di una classica avventura di Star Wars. Stiamo ricostruendo uno dei più grandi giochi di ruolo di tutti i tempi per la nuova generazione con tecnologie, funzionalità e grafiche moderne, mantenendo allo stesso tempo l’integrità della storia e dei personaggi che abbiamo sempre amato.

Il gioco originale, sviluppato da BioWare e pubblicato da LucasArts, è uscito nel 2003 per Xbox e Microsoft Windows.

