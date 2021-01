Lucasfilm Games è la nuova etichetta dei giochi di Star Wars

Lucasfilm Games sta per entrare in una nuova era, in sintonia con la nuova fase di rinnovato fermento creativo che sta vivendo la saga di Star Wars.

Come annunciato dal sito web ufficiale di Star Wars, la divisione è diventata l’etichetta ufficiale di tutti i videogiochi di Lucasfilm — sia del ricco catalogo sia dei giochi che arriveranno in futuro, sviluppati in collaborazione con i migliori studi del settore videoludico.

La nuova era è segnata dall’inaugurazione dei nuovi canali social su Twitter e Facebook, attraverso i quali i fan potranno conoscere direttamente tutte le novità in cantiere.

In apertura possiamo guardare il promo che ci offre una panoramica sugli ultimi giochi di Star Wars disponibili.

A proposito di Lucasfilm Games

LucasFilm Games è stata fondata nei primi Anni 80, ma non ha potuto realizzare videogame su Star Wars perché Atari aveva la licenza esclusiva.

Non tutto il male venne per nuocere, visto che la situazione ha portato lo studio a sviluppare giochi originali del calibro di Monkey Island, Maniac Mansion, Zak McKracken, Loom, Secret Weapons of the Luftwaffe, Sam and Max, The Dig, Full Throttle e tanti altri.

La divisione è stata ribattezzata LucasArts nel 1990.

Lucasfilm Games, Disney ed EA

Sei mesi dopo l’acquisizione di Lucasfilm nel 2012, nell’Aprile 2013 Disney ha staccato la spina a LucasArts e nel corso dello stesso anno è stato siglato un accordo di esclusiva sui giochi di Star Wars con Electronic Arts.

Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze del ritorno di Lucasfilm Games sulla licenza di Electronic Arts, che scadrà tra un paio di anni.

Nonostante in giro si dica che la collaborazione tra Disney ed EA non sia andato così bene come previsto, nel 2019 i responsabili delle due compagnie dichiararono di aver “un buon rapporto.”

