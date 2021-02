Star Wars Republic Commando – data di uscita e trailer su PS4 e Switch

Star Wars Republic Commando arriverà su Sony PlayStation 4 e Nintendo Switch, come annunciato ufficialmente da Lucasfilm Games dopo le indiscrezioni delle scorse settimane.

La conversione curata da Aspyr Media sarà quindi disponibile per entrambe le piattaforme in formato digitale al prezzo di 14,99 Euro dal 6 Aprile 2021.

In apertura il trailer di annuncio della versione Switch, di seguito la descrizione del gioco:

Ti diamo il benvenuto alle Guerre dei Cloni: è il caos in tutta la galassia. In qualità di leader di una squadra d’élite del Commando della Repubblica, la tua missione è infiltrarti tra le fila nemiche e sventare la minaccia.

Ricordiamo che l’annuncio di Star Wars Republic Commando segue quello di Star Wars Hunters, annunciato per Nintendo Switch e dispositivi mobili la settimana scorsa:

Star Wars: Hunters: Star Wars: Hunters™ è un titolo multiplayer online a squadre ambientato nell’avvincente universo di Star Wars™.

Dopo aver formato una squadra scegliendo fra un cast di personaggi di Star Wars™ unici e completamente nuovi, come coraggiosi cacciatori di taglie, eroi della ribellione e truppe imperiali, i giocatori potranno scontrarsi con altri team in arene ispirate ad alcuni degli scenari più celebri di Star Wars™.

Ambientato tra Star Wars™: Return of the Jedi e Star Wars™: The Force Awakens, Star Wars: Hunters sarà disponibile nel 2021 come titolo free-to-play.