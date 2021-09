Black Widow: data e dettagli dell’uscita home video

Black Widow, dopo aver finalmente aperto la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe al cinema lo scorso luglio, ora è pronto ad arrivare in home video.

Il film Marvel Studios che esplora il passato di Natasha Romanov (Scarlett Johansson) dopo gli eventi di Captain America: Civil War, sarà disponibile dal 14 settembre in Blu-Ray, DVD e 4K UHD.

Oltre alle spettacolari sequenze del film, i formati Blu-Ray e 4K UHD includono anche 9 scene eliminate, gli errori sul set e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

In Black Widow (qui la nostra recensione del film), quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina (qui la nostra video intervista a O-T Fagbenle/Rick Mason). Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige.

Black Widow: i dettagli dell’edizione home video

CONTENUTI EXTRA*:

Le Sorelle Risolveranno Tutto – Questa featurette mostra Scarlett e Florence mentre si allenano, combattono e costruiscono quel legame che le renderà sorelle in Black Widow. Cast e filmmaker analizzano i personaggi, i rigorosi allenamenti e le dinamiche che hanno portato alla costruzione del coraggioso duo;

– Questa featurette mostra Scarlett e Florence mentre si allenano, combattono e costruiscono quel legame che le renderà sorelle in Black Widow. Cast e filmmaker analizzano i personaggi, i rigorosi allenamenti e le dinamiche che hanno portato alla costruzione del coraggioso duo; Vai Alla Grande Se Vai a Casa – Approfondimento che mostra la dimensione e la portata del film dedicato alla Vedova Nera. Girato in location sparse in tutto il mondo, il film tiene insieme temi legati alla famiglia e al genere drama attraverso sequenze cariche d’azione. Cast e filmmaker ripercorrono le difficoltà incontrate dagli stuntman durante le scene mozzafiato del film;

– Approfondimento che mostra la dimensione e la portata del film dedicato alla Vedova Nera. Girato in location sparse in tutto il mondo, il film tiene insieme temi legati alla famiglia e al genere drama attraverso sequenze cariche d’azione. Cast e filmmaker ripercorrono le difficoltà incontrate dagli stuntman durante le scene mozzafiato del film; Papere – Alcuni dei più divertenti incidenti sul set del film

Le Scene Eliminate:

Supermarket – Natasha entra in un supermarket per prepararsi al suo viaggio in Norvegia. Dopo un lungo tragitto in macchina, arriva a destinazione: una misteriosa roulotte sperduta nel nulla;

Inseguimento in bici – Inseguite dai nemici, Natasha e Yelena sfrecciano nella città cercando di far perdere le loro tracce;

Lotta nel gulag – Alexei combatte contro numerosi nemici e sta per avere la peggio. Ma quando tutto sembra finito, Natasha arriva in suo soccorso;

Smile – Quando in un momento di alta tensione viene attivato il protocollo Taskmaster, un iconico casco fa la sua comparsa;

Seguitemi – Il Segretario Ross e Mason scoprono un importante messaggio lasciato da Natasha;

Cammina e parla – Alexei e Melina hanno uno scambio molto acceso. Arriva Taskmaster che si batte con Alexei;

L’allenamento delle Vedove Nere – Yelena e Alexei si svegliano in trappola. Melina è alle prese con le fiale di Taskmaster e le Vedove Nere si allenano;

Il bacio – Alexei e Melina si riuniscono dopo l’azione. Nel terribile epilogo della scena, Natasha si dispera per una perdita prematura;

Ohio – Natasha rivive la vita spensierata nella provincia dell’Ohio attraverso i bambini del quartiere.

*I contenuti potrebbero variare in base al formato

SPECIFICHE TECNICHE

Durata: 133 minuti circa

Rating: Per tutti

Aspect Ratio: 2.39:1

Audio: 4K UHD: Inglese Dolby Atmos 7.1.4; Italiano, Tedesco e Francese Dolby Digital Plus 7.1; Spagnolo DTS Digital Surround 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby Digital 2.0.

Blu-Ray: Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Inglese DTS-HD MA 7.1; Spagnolo DTS Digital Sound 5.1; Ceco e Polacco Dolby Digital 5.1.

DVD: Italiano, Inglese e Tedesco Dolby Digital 5.1.

Sottotitoli: 4K UHD: Italiano, Inglese per non udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Tedesco, Norvegese, Spagnolo, Svedese, Francese.

Blu-Ray: Italiano, Inglese per non udenti, Ceco, Polacco e Spagnolo.

DVD: Italiano, Inglese per non udenti e tedesco.

