Anime Factory – le uscite di Settembre 2021

Anime Factory, l’etichetta specializzata di Koch Media Italia, presenta le novità home video di Settembre 2021.

Tra le novità in uscita segnaliamo la trilogia di Takeshi Koike dedicata a Lupin IIIrd, esclusiva dello shop Fan Factory come vi abbiamo riportato.

Le uscite Anime Factory di Settembre 2021 – esclusiva Fan Factory

Lupin The IIIRD – La Trilogia

Dal 16 settembre in DVD e Blu-ray

Edizione a tiratura limitata e numerata a 1000 copie con 3 booklet da 32 pagine e 3 card da collezione

La Lapide di Jigen Daisuke

Lupin e Jigen sono alle prese col furto della «Piccola Cometa», un frammento di meteorite caduto nella Doroa Orientale.

Nel frattempo, scoprono che Jigen è il bersaglio di un terribile sicario, Yael Okuzaki, così tanto sicuro di sé da allestire la lapide delle sue vittime prima di eliminarle.

Ishikawa Goemon Getto di Sangue

Il giovane Goemon viene assunto come guardia del corpo da un boss della malavita, ma l’imprevista irruzione di un inarrestabile avversario causa la morte di quest’ultimo.

L’onore del samurai è a rischio e l’unico modo per preservarlo è mettere in gioco la propria vita in una sanguinosa

sfida.

La Bugia di Mine Fujiko

Fujiko è in fuga con Gene, un ragazzo che conosce l’ubicazione dei 500 milioni di dollari sottratti dal defunto padre alla società Godfrey Mining. I due vengono presi di mira da Binkam, misterioso assassino assoldato dalla società stessa, coinvolgendo Lupin e Jigen in una sfida all’ultimo sangue.

EXTRA E BONUS FEATURES

Contenuti extra:

La Lapide di Jigen Daisuke:

• Gallery dei cartelli

• Original Preview

Ishikawa Goemon Getto di Sangue:

• Prima versione dell’epilogo

• Original Preview

La Bugia di Mine Fujiko:

• Original Preview

Le uscite Anime Factory di Settembre 2021

Lupin III – La Terza Serie Vol. 1

Dal 23 settembre in DVD e Blu-ray

Contiene gli episodi 1-26

Edizione Slipcase + booklet da collezione

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 6 DISCHI, BLU-RAY 6 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Sigla italiana versione vintage HD

Booklet a colori di 36 pagine con sinossi degli episodi, gallery di illustrazioni, fondali e disegni

preparatori

La serie più scanzonata e fuori di testa tra tutte quelle dedicate a Lupin III: l’attesa terza serie del ladro più famoso

del mondo con l’indimenticabile “giacca rosa”.

Nuove rocambolesche avventure attendono Lupin III e soci.

L’astuto ladro dovrà affrontare temibili nemici e situazioni ad alto rischio condite da un’imperdibile e inedita componente piccante.

Al suo fianco gli immancabili Jigen, Goemon e Fujiko.

Furbo, brillante, coraggioso e burlone Lupin III sarà costantemente inseguito dal tenace ispettore Zenigata dando vita a fughe mozzafiato e ad esilaranti situazioni.

Le nuove avventure di Pinocchio

Dal 23 settembre in DVD

Serie completa di 52 episodi

Edizione Slipcase + booklet da collezione

DVD 8 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Sigla di apertura originale, originale textless

Sigla di chiusura originale

Booklet di 32 pagine con sinossi degli episodi, rari disegni preparatori originali, fondali e illustrazioni

La storia di Pinocchio la conosciamo tutti, ammettiamolo! In fondo è proprio nata qui, nel nostro Paese.

Ed è stata anche rivisitata più volte e in svariate maniere.

Questa è l’occasione per gustarcela in un’ottica inedita del tutto nipponica, firmata Tatsunoko, nota casa di produzione celebre per serie di successo come, Gigi la trottola, Il fantastico mondo di Paul, Kyashan, Hurricane Polymar, Judo Boy e tanti altri.

Acquista subito Lupin III – La Terza Serie Vol.1 6 Blu-ray Limited Edition