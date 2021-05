Dopo il primo volume in cui abbiamo conosciuto Owen Johnson ed il Tempio del pugno di fuoco, questa volta l’avventura si sposta negli Stati Uniti, dove Owen si è fatto una famiglia, che viene messa al centro di Fire Power volume 2 – Fuoco Amico.

Fire Power volume 2 – Fuoco Amico: arti marziali nella provincia americana

La storia mostra prima il contesto di famiglia di Owen, con i suoi due figli, ed il rapporto particolare con la giovane Haley. Ma gli echi della Cina si fanno sentire anche nella provincia americana, e Owen si troverà di nuovo faccia a faccia con il clan del fuoco, che lo richiede per tornare in Oriente, e risolvere una questione controversa.

La storia scritta e creata da Robert Kirkman fa sbizzarrire l’autore del Kentucky con uno dei generi preferiti per chi è cresciuto negli anni Settanta e Ottanta: gli action con al centro le arti marziali. Kirkman ha voluto scrivere un fumetto soprattutto destinato ai più giovani, ma che riesce a risultare valido e gradevole anche per chi è adulto, e per chi ha voglia di una storia leggera, ma non troppo.

Fire Power volume 2 – Fuoco Amico mette al centro uno dei pezzi forti di Robert Kirkman: la provincia americana, e quelle storie di gente qualunque che s’incrociano con l’eccezionale. Owen Johnson sarebbe una persona qualunque, apparentemente, ma dietro il suo aspetto da americano medio si nasconde un passato leggendario.

Ed è interessante vedere la provincia americana scontrarsi con un contesto dai forti echi orientali, e che mette le arti marziali al centro dell’attenzione. Inoltre, i dialoghi di Kirkman sono davvero efficaci, considerando che si analizza e viene mostrato il contesto di famiglia di Owen, rapportandolo a tutto il suo passato.

L’introspezione di Owen esce fuori in pieno, soprattutto in alcune scene in cui il personaggio si confronta con la moglie rispetto al proprio passato.

Fire Power volume 2 – Fuoco Amico: azione e supereroismo, ma non solo

A dare ulteriore valore ai testi i Kirkman ci sono i disegni di Chris Samnee, un disegnatore che riesce a mischiare uno stile decisamente cartoonesco, con un eco realistico, e con un dinamismo tipico da fumetto di supereroi.

Perché questo Fire Power volume 2 – Fuoco Amico è una sorta di fumetto supereroistico (Shang Chi della Marvel è il collegamento che viene più ovvio) che riesce però a dare grande valore ai personaggi ed alla loro introspezione, oltre che ai momenti di azione.

Il proseguimento della storia di Fire Power viene portato in questo volume 2 su un altro livello, ed in un contesto diverso, che riesce a dargli ancora più valore. Mentre nel primo volume veniva messa al centro la Cina, i clan, la formazione dei guerrieri di arti marziali, ed i poteri oscuri che ne derivavano, ora l’attenzione viene spostata su un contesto quotidiano, reso eccezionale da alcuni eventi.

Fire Power volume 2 – Fuoco amico è uno di quei fumetti adatti sia per grandi che per piccoli, che è una delle caratteristiche di Robert Kirkman.

Il fondatore di Skybound riesce ad essere forte sia nelle storie che sono strettamente dedicate ad un contesto maturo e adulto (vedasi The Walking Dead e Outcast), ma anche in fumetti aperti ai più piccoli (Lo Stupefacente Wolfman ne è un esempio). E Fire Power ne è la conferma.

