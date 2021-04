Mister No è uno dei personaggi più suggestivi della Sergio Bonelli Editore, ed il volume Mister No Morire a Capri è una chicca ed un ottimo recupero per tutti coloro che vogliono entrare nelle radici del personaggio.

Quando si va alla ricerca di avventura, e di atmosfere esotiche le storie di Mister No sono tra le più consigliate per gli appassionati di fumetto Bonelli, ma Mister No Morire a Capri è una variante piuttosto particolare.

Questa volta il personaggio protagonista non si trova a Manaus, in Brasile, o meglio, la storia che viene messa al centro del fumetto è una reminiscenza di un’avventura passata di Jerry Drake.

Mister No – Morire a Capri: una spy story all’italiana

Il racconto guida il lettore a Capri, dove Mister No nel 1948 viene incaricato dall’esercito americano di recarsi in Italia per recuperare una lettera compromettente.

Si tratta di un testo che testimonierebbe una collaborazione tra la mafia e l’esercito degli Stati Uniti per guidare l’ingresso dell’esercito americano in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il punto di congiunzione tra questi due ambienti è Lucky Luciano.

Lungo il suo percorso Mister No conoscerà Steve, un agente dell’FBI con cui farà subito amicizia. I due cercheranno di indagare e di partire sulle tracce della lettera, dietro cui sono nascosti intrighi e molti interessi.

Le atmosfere da storia d’avventura tipiche di Mister No in questo caso lasciano spazio allo spy, e a continui misteri ed intrecci narrativi che porteranno Jerry Drake ad esplorare in lungo ed in largo la costiera amalfitana.

Suggestive sono le ambientazioni che portano il personaggio ad avventurarsi in luoghi molto amati del Sud Italia, e che si prestano a rappresentazioni paesaggistiche che non possono non immergere in questo fumetto.

Il titolo Mister No Morire a Capri suggerisce un richiamo della storia che verrà svelato nel finale, e che porterà ad un colpo di scena intrigante, e tragico al tempo stesso.

Parliamo quindi di una storia classica, che mette in evidenza Guido Nolitta aka Sergio Bonelli, che è stato il creatore dello stesso Mister No, e che sa bene come creare delle varianti in cui poter inserire il personaggio senza snaturarlo.

Mister No – Morire a Capri: tra James Bond e Jerry Drake

In questa storia che richiama delle atmosfere alla James Bond, Jerry Drake sembra trovarsi a proprio agio. Il racconto, nonostante si tratti di una storia pubblicata nel 1981, funziona e riesce ad accompagnare bene il lettore.

Il ritmo, chiaramente, non può essere quello di un fumetto contemporaneo, ma per chi vuole immergersi nelle atmosfere di Mister No è adatto, e risulta essere affascinante.

Interessante è stata quindi l’iniziativa della Sergio Bonelli Editore, che ha voluto proporre in un volume cartonato di pregio, una storia non certo tipica di Mister No, ma suggestiva, e tra le più intriganti tra quelle che portano il personaggio a variare atmosfere e situazioni narrative.

Mister No Morire a Capri è un fumetto consigliato a chi crede di conoscere bene Jerry Drake, ma non lo ha ancora visto alle prese con questa avventura italiana, ed anche per chi ha già letto la storia ma vuole collezionarla in un volume di pregio ottimo da inserire nella propria libreria.

