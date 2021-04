Batman - L'oscuro Principe Azzurro di Enrico Marini | Recensione

Batman – L’oscuro Principe Azzurro di Enrico Marini viene riproposto da Panini DC Italia in un volume unico nella collana DC Library.

Si tratta del graphic novel in due volumi uscito nel 2017 firmato da uno degli interpreti più apprezzati in area franco-belga e autore di serie quali Gipsy, Le Aquile di Roma e Rapaci (alcune di esse pubblicate in Italia da Panini Comics).

Batman – L’oscuro Principe Azzurro di Enrico Marini

Joker ha messo in piedi un nuovo colpo, l’obbiettivo ovviamente gioielli fra cui un filo di perle… il regalo di compleanno per Harley. L’intromissione di Catwoman prima e Batman poi rovinano la festa del Principe Pagliaccio del Crimine che non solo riesce a sfuggire per il rotto della cuffia ma deve anche affrontare l’ira di Harley.

Tuttavia il malumore è passeggero perché il gossip del momento attira l’attenzione del Joker: Bruce Wayne ha scoperto di avere una figlia!

Alla porta di Villa Wayne si è presentata infatti la giovane, e ambigua, Mariah con la piccola Alina. La ragazza sostiene di aver avuto una avventura con Bruce 8 anni prima il cui frutto è la bambina.

Bruce è dubbioso ma Batman no, soprattutto quando Joker decide di rapire Alina. Scatta così una caccia all’uomo in cui lo stesso Bruce Wayne finisce per essere involontariamente pedina del Joker che intanto vuole anche accontentare Harley: la bambina in cambio di un prezioso diamante messo all’asta e che solo Bruce può acquistare.

L’occasione è ghiotta per Batman che può quindi localizzare Joker e liberare la bambina e se tutto fosse un elaboratissimo piano messo in moto dal Principe Pagliaccio del Crimine molti, molti anni fa?

Batman – L’oscuro Principe, fra la serie animata e Nolan

Sin dalle primissime battute è evidente come Enrico Marini nutra un amore viscerale per la mitica Batman: The Animated Series e sia rimasto folgorato dall’estetica del Batman cinematografico di Christopher Nolan di cui riprende la Gotham City soprattutto del primo capitolo Batman Begins.

In questo senso la sceneggiatura è semplice e lineare e tutta votata a costruire una tensione molteplice fra Batman e Bruce Wayne, fra Batman e Joker e fra Bruce Wayne e Joker in un plot dinamico in cui non mancano sequenze d’azione, ironia e due femme fatales d’eccezione come Harley Quinn e Catwoman.

Marini gioca a colpo con un intreccio che sarebbe un eufemismo definire classico ovvero quello della maschera, della doppia identità mettendo i due protagonisti, e rivali, di fronte alla loro debolezza umana rappresentata non tanto dalla piccola Alina quanto da sua madre Mariah come da finale a sorpresa ma non troppo.

Batman – L’oscuro Principe Azzurro è una lettura consigliata ai fan irriducibili del Cavaliere Oscuro, a chi vuole rivivere le atmosfere della serie animata degli anni ’90 ma anche ai lettori casual che vorrebbero un volume godibile a sé stante che riprenda, forte di un apparato grafico personale ed incisivo, le caratteristiche peculiari del personaggio e del suo antagonista principale.

Batman – L’oscuro Principe Azzurro, i disegni di Enrico Marini

Mentre gioca sul sicuro dal punto di vista della sceneggiatura, Enrico Marini osa un po’ di più dal punto di vista grafico ma senza affondare davvero il colpo.

Il tratto del disegnatore italo-svizzero è sempre elegantissimo e impreziosito dalla colorazione all’acquerello che dona alle tavole quella atmosfera sospesa nel tempo da cui veniamo catapultati alla modernità solo dalla presenza di auto, grattacieli e tecnologia vari.

Anatomie equilibrate, ricerca di un realismo non esasperato, figure femminili sensuali e flessuose si sposano poi con una chiarezza a tutto tondo nella impostazione della tavola per una intelligibilità mai in discussione.

Certo è un peccato vedere Marini più giocare con l’impostazione classicamente americana della tavola che lanciarsi magari in una rivisitazione della gabbia francese che avrebbe dato sicuramente un tocco ancora più esotico al graphic novel.

Il volume

Batman – L’oscuro Principe Azzurro si presenta come un solido volume cartonato dall’ottima resa grafica (e dalla veste ormai consolidata per la collana DC Library) ma un po’ avaro in quanto a contenuti extra che si fermano a qualche studio sui personaggi e una breve bio dell’autore più lo sbrigativo redazionale introduttivo.

Di contro è bene sottolineare l’ottima traduzione e il buon adattamento che rendono giustizia ad un graphic novel già uscito per il precedente editore con una traduzione e un adattamento a dir poco interlocutori che comprendevano l’utilizzo del “voi” fra Alfred e Bruce Wayne e un totale riadattamento di nomi e nomignoli.

