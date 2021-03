Pochi minuti fa, attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha reso disponibile il catalogo Anteprima 355 da cui apprendiamo le novità Panini DC Italia di maggio 2021.

Le novità Panini DC Italia di maggio 2021

BATMAN: DEATH METAL 3

Autori: Scott Snyder, Garth Ennis, Greg Capullo, Joëlle Jones, AA.VV.

20 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #3, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1

• La Justice League lancia il suo assalto a Nuova Apokolips per liberare Superman!

• La mossa a sorpresa di Re Robin e il piano degli eroi per salvare il Multiverso!

• Il cacciatore di taglie più sfrazzuto riceve un nuovo incarico da un alleato inatteso!

• Alzate il volume e mettete al riparo le cristallerie, perché Scott Snyder e Greg Capullo saliranno sul palco con ospiti d’eccezione!

BATMAN 23

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Steve Orlando, Greg Smallwood, AA.VV.

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #99, DC’s Crimes of Passion (2020) #1

• Joker War si avvia al gran finale! Tutto è cambiato, e Batman sa che per sopravvivere dovrà fare affidamento sui propri alleati.

• Un aiuto fondamentale verrà dal suo partner originale: Dick Grayson!

• Ma l’ex Robin riuscirà a ritrovare i suoi ricordi per tempo e unirsi così alla battaglia?

• Inoltre, tre storie con Nigthwing, Batgirl e Slam Bradley!

BATMAN 24

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Guillem March, Carlo Pagulayan

27 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #100

• La cataclismatica conclusione di Joker War tratta dal numero 100 di Batman!

• Lo scontro finale atteso da oltre 80 anni, con un risultato che cambierà la vita di Gotham City per anni a venire!

• Inoltre, nuovi, sinistri criminali e potenziali eroi si affacciano sulla scena…

• Tre storie a fumetti dalla run campione d’incassi negli Stati Uniti!

SUPERMAN 20

Autori: Brian M. Bendis, John Romita Jr.

3 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (2018) #1026/1027

• Il gran finale della super-saga La casata dei Kent!

• La Super-Famiglia contro la Mafia Invisibile: è tempo della resa dei conti!

• Superman, Superboy, Supergirl e… Superboy (sì, quell’altro!) contro Red Cloud!

• Intanto, l’F.B.I. compie un imprevedibile arresto al Daily Planet!

BATMAN/SUPERMAN 12

Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

20 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #13

• Cosa succede quando il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio si ritrovano su un pianeta popolato da versioni cibernetiche dei loro nemici?

• Che cosa ha trasformato il loro database sui supercriminali in un perverso pianeta della morte metallico?

• E in cosa consiste questa nuova resa dei conti con Brainiac?

• Il mistero si infittisce, mentre Batwoman e Steel vanno alla ricerca dei loro compagni scomparsi…

JUSTICE LEAGUE 12

Autori: Jeff Loveness, Robson Rocha

20 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #51/52

• La Justice League alla mercé della Black Mercy!

• Un viaggio allucinante tra i sogni e gli incubi dei più grandi eroi del mondo!

• Qual è il desiderio più profondo di Batman? E soprattutto, sarà in grado di rinunciarvi per il bene di tutti?

• Una saga completa scritta da Jeff Loveness e disegnata da Robson Rocha!

LANTERNA VERDE 13

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season Two (2020) #10

• Dopo gli eventi dello scorso numero, la controparte di Terra-11 di Hal Jordan fa il suo ingresso in scena…

• …e il risultato è una battaglia dei sessi con quattro protagonisti!

• Un’ondata d’odio si diffonde per tutto l’universo: riusciranno i Nostri a far prevalere l’amore?

• Dal genio visionario di Grant Morrison e Liam Sharp!

FLASH 13

Autori: Joshua Williamson, Howard Porter

Giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #761/762

• L’esplosiva conclusione della più grande battaglia nella storia dei velocisti DC!

• Barry Allen contro l’uomo che ha manipolato ogni singolo evento della sua vita: Eobard Thawne!

• La resa dei conti tra la famiglia Flash e Legion of Doom!

• Dopo oltre cento avventure, Joshua Williamson saluta il Velocista Scarlatto nel finale di Punto d’arrivo!

WONDER WOMAN 12

Autori: Steve Orlando, Jesus Merino, Emanuela Lupacchino

27 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #757/758

• Warmaster ha portato a termine il suo piano per distruggere Wonder Woman.

• Ma Diana ha un’alleata: Donna Troy combatte al suo fianco!

• Sarà abbastanza per affrontare i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse…

• …oppure l’era delle Amazzoni sta per giungere alla fine?

AQUAMAN 12

Autori: Kelly Sue DeConnick, Miguel Mendonça

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #64

• È il momento dello scontro finale per il trono di Atlantide!

• Aquaman e Mera contro Orm e il suo esercito!

• Una battaglia filosofica tra due concetti di governo che sfocia in una lotta fisica all’ultimo sangue!

• La prima parte del gran finale della gestione firmata Kelly Sue DeConnick!

HARLEY QUINN 12

Autori: Sam Humphries, Nicola Scott, Sami Basri, Emanuela Lupacchino, AA.VV.

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #75

• Lo sceneggiatore Sam Humphries conclude il suo ciclo di storie dedicato ad Harley Quinn con un’avventura ricca di guest star!

• È il giorno del compleanno dell’Arlecchina del crimine, e i suoi amici si sono riuniti per festeggiarla…

• …ma i guai, come di consueto, sono dietro l’angolo!

• Le spumeggianti avventure di Harleen vanno in pausa e tornano fra qualche mese!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 13

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, Dustin Nguyen

3 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #38/39, Batman Annual (2012) #3

• La fine dei giochi, seconda parte!

• Joker è tornato, e questa volta non ha alcuna voglia di scherzare!

• Nel frattempo, i detenuti dell’Arkham Asylum e Mahreen scoprono finalmente la verità sulla nemesi di Batman!

• Inoltre, due storie extra firmate da James Tynion IV, Dustin Nguyen e Roge Antonio!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 5

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

20 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Adventures of Superman (1987) #427/428, Action Comics (1987) #587, Superman (1987) #5

• Missione in Qurac: chi c’è dietro gli attentati a Metropolis?

• Perry White di fronte a una difficile scelta!

• Superman e Etrigan nel passato: Inghilterra, 1162 d.C.!

• Alla ricerca di Lois Lane, sognando Wonder Woman!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 1

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

20 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #1

• L’universo di Batman e quello di Fortnite, il popolarissimo videogioco di Epic Games, si uniscono per dar vita a un grande evento!

• A Gotham City è apparsa un’anomalia… dove condurrà il Cavaliere Oscuro?

• Il più grande detective del mondo si ritroverà a combattere contro avversari inusuali…

• …ma è pronto alla battaglia reale che lo attende?

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 2

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

4 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #2

• Continua l’imprevedibile crossover fra il mondo di Batman e quello di Fortnite!

• Il Pipistrello si è improvvisamente ritrovato in un luogo misterioso…

• …ma qual è il ruolo di Harley Quinn e Catwoman?

• La battaglia reale è appena cominciata, e le sorprese che attendono il Cavaliere Oscuro sono incredibili!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 3

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

18 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #3

• Terzo capitolo per la storia che cala Batman negli scenari dell’amatissimo videogioco Fortnite!

• Il Pipistrello è ancora sull’isola, riuscirà a trovare degli alleati?

• Una battaglia senza esclusioni di colpi è cominciata…

• …e persino il più grande detective del mondo potrebbe non riuscire a vincerla!

BATMAN SPECIAL: PUNCHLINE

Autori: James Tynion IV, Mirka Andolfo, James Stokoe, Riley Rossmo, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Punchline (2020) #1, Batman (2016) Annual #5, DC’s Crimes of Passion (2020) #1

• È apparsa solo in una manciata di albi ed è già una superstar! Ma chi è Punchline, e qual è il suo piano?

• Mentre la nuova fiamma di Joker è sotto processo, il meccanismo messo in atto da Joker War sta cambiando Gotham City e i suoi abitanti: sarà ancora la città di Batman?

• Con la partecipazione di Clownkiller, Wildcat e Batwoman!

• Dalla mente di James Tynion IV, l’attuale architetto del mondo di Batman!

ROBIN: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO

Autori: Tom King, James Tynion IV, Mikel Janin, Chuck Dixon, AA.VV.

Maggio • 18,23×27,7, C., 112 pp., col., • Euro 18,00

Contiene: Robin 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2020) #1

• Un volume speciale per festeggiare gli ottant’anni della celebre spalla del Cavaliere Oscuro!

• Robin ha esordito al fianco di Batman nel 1940, e da allora rappresenta per lui un alleato irrinunciabile nella lotta al crimine!

• Da Dick Grayson a Jason Todd, da Tim Drake a Damian Wayne…

• …un team creativo formato da autori straordinari celebra tutti i Ragazzi Meraviglia dell’Universo DC!

BATMAN: IL KILLER CHE SORRIDE

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Maggio • 21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Batman: The Smile Killer (2020) #1

• Il trucco più devastante di Joker, nell’epilogo di Il sorriso che uccide!

• Il piccolo Bruce Wayne è cresciuto guardando lo show di Mr. Smiles… che potrebbe aver ricambiato lo sguardo!

• Ma il futuro Batman non stava soltanto guardando: era in ascolto mentre il clown si rivolgeva a lui, e a lui soltanto, tramite le frequenze radio…

• Jeff Lemire e Andrea Sorrentino mettono a segno un nuovo pugno nello stomaco capovolgendo il mito del Cavaliere Oscuro!

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 2

Autori: Tom Taylor, Darick Robertson

Maggio • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #2

• Constantine è già stato nei guai in passato, ma questa volta si è messo contro il Diavolo in persona!

• Un infido demone scava nel passato di John, mentre i raccapriccianti “omicidi degli angeli” scuotono Londra.

• Inoltre: il team-up più improbabile che si sia mai visto da qui all’inferno!

• Tom Taylor e Darick Robertson firmano una storia di Hellblazer dal forte sapore classico!

RORSCHACH 2

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #2

• Trentacinque anni dopo gli avvenimenti raccontati in Watchmen, la figura di Rorschach è tornata in scena come killer nel tentato assassinio del candidato Presidente Turley…

• Un detective indaga e inizia a scoprire inquietanti connessioni con la vita di un fumettista solitario. Si profila una cospirazione?

• Una magistrale prova di storytelling da parte di Tom King e Jorge Fornés!

• Una nuova miniserie che unisce il mondo di Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

L’ULTIMO DIO LIBRO UNO: CRONACHE DELLA PIRA DELLE ALTURE

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Riccardo Federici

Maggio • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: The Last God (2019) #1/6

• Trent’anni fa, un manipolo di eroi intraprese una missione che sembrava aver debellato la Piaga dei Fiori, ma forse le cose non sono andate come narrano le leggende!

• Ora un nuovo gruppo di eroi ha il compito di risalire la Scala Nera e affrontare l’Ultimo Dio!

• Le legioni dei non-morti tornano a minacciare il mondo di Cain Anuun!

• Un successo di pubblico e critica firmato dall’astro nascente Phillip Kennedy Johnson e dal maestro Riccardo Federici!

BATMAN: VITTORIA OSCURA

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Maggio • 17×26, C., 384 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Batman: Dark Victory #0/13

• L’amatissimo sequel di Batman: Il lungo Halloween ritorna in una nuova edizione!

• Jeph Loeb e Tim Sale firmano un’altra storia universale ambientata nei primi anni di attività dell’Uomo Pipistrello.

• Un feroce assassino noto come l’Impiccato sta terrorizzando Gotham City!

• Il Cavaliere Oscuro troverà il suo più grande alleato in un ragazzino che gli cambierà la vita per sempre.

BATMAN: LA CITTÀ DEL CRIMINE

Autori: David Lapham, Ramon Bachs

Maggio • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Detective Comics (1937) #800/808, #811/814

• Quando Bruce Wayne sottovaluta la richiesta d’aiuto di una ragazza ribelle, si mette in moto una catena d’eventi di proporzioni enormi…

• Dopo che Crime Alley viene devastata da un incendio con molte vittime, un Batman roso dal senso di colpa scava nel sottobosco criminale per esporre le radici del male.

• Ma non tutti i segreti devono essere rivelati, non tutte le vittime sono innocenti e non tutti i cattivi indossano una maschera!

• Dall’immaginazione di David Lapham, uno dei migliori interpreti del noir americano a fumetti!

IL GRANDE LIBRO DI LANTERNA VERDE

Autori: AA.VV.

Maggio • 18,3×27,7, C., 400 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: All-American Comics (1939) #16, Showcase (1956) #22, Green Lantern (1960) #7, 9, 59, 76, 87, 128, 201, Tales of The Green Lantern Corps Annual #2, Green Lantern (1990) #48, 50, 100, Green Lantern Secret Files & Origins 2005, Green Lantern: Rebirth (2004) #4, Green Lanterns (2016) #15, The Green Lantern (2019) #1

• Per diventare un membro del Corpo delle Lanterne Verdi bisogna saper vincere le proprie più grandi paure!

• Una selezione di diciotto storie dal 1940 a oggi per celebrare la leggenda di Lanterna Verde!

• Dalle prime avventure di Bill Finger e Martin Nodell fino alle più recenti di Grant Morrison e Liam Sharp!

• Un comparto redazionale senza precedenti, per raccontare i tanti eroi che hanno indossato l’Anello del Potere!

JUSTICE LEAGUE: INVERNO SENZA FINE VOL. 1

Autori: Andy Lanning, Ron Marz, Howard Porter, Marco Santucci, AA.VV

Giugno • 17×26, B., 104 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Justice League: Endless Winter (2021) #1, Flash (2016) #767, Superman: Endless Winter (2021) #1, Aquaman (2016) #66

• Il crossover più gelido dell’anno comincia qui!

• Una tempesta apocalittica sta per travolgere l’Universo DC…

• …e la Justice League dovrà entrare in scena per sconfiggere un terribile nemico!

• Con passato e presente che si intrecciano senza sosta, segreti sconvolgenti stanno per essere rivelati: l’inverno senza fine è arrivato!

RED HOOD: OUTLAW VOL. 2: GENERATION OUTLAW

Autori: Scott Lobdell, Shawn Martinbrough, Kenneth Rocafort, Paolo Pantalena, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 408 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Red Hood: Outlaw (2016) #37/50, Red Hood (2016) #51/52

• Per formare la prossima generazioni di criminali DC c’è un solo possibile insegnante: Jason Todd!

• Red Hood dovrà decidere se essere un criminale, un amico, un docente, un prescelto… o qualcosa di completamente diverso!

• Il ritorno di Artemide e Bizarro! Il confronto finale con i Senza Titolo!

• Il finale della run di Scott Lobdell e l’inizio di una nuova vita per Jason, dopo gli eventi di Joker War!

HAWKMAN VOL. 5: HAWKS ETERNAL

Autori: Robert Venditti, Fernando Pasarin, Marco Castiello

Giugno • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Hawkman (2018) #24/29

• Il Signore oltre il Vuoto ha fame, e il suo prossimo pasto sarà il nostro universo!

• Un tuffo nel passato insieme alla formazione originale della Justice Society America!

• Hawkman e Hawkwoman dovranno essere disposti a tutto, anche a morire per l’ultima volta!

• Il gran finale della lunga saga scritta da Robert Venditti che ha ricostruito il mito della Meraviglia Alata!

DCEASED: PIANETA MORTO

Autori: Tom Taylor, Trevor Hairsine

Giugno • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: DCeased: Dead Planet #1/7

• Il viaggio nello spazio per i pochi sopravvissuti alla fuga dalla Terra si rivela ben più complicato del previsto, e molte decisioni difficili (e imprevedibili!) dovranno essere prese…

• Nel frattempo, sulla Terra c’è ancora chi lotta per fermare l’apocalisse che ha sconvolto e decimato la popolazione mondiale!

• Terzo appuntamento con la saga zombi della DC Comics più affascinante e terrorizzante di sempre!

• Testi del lanciatissimo Tom Taylor ( Injustice) e ai disegni Trevor Hairsine (X-Men: Genesi Mortale)!

BATMAN VOL. 7: IL MATRIMONIO

Autori: Tom King, Mikel Janín, Tony S. Daniel, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman (2016) #45/50, DC Nation #0

• Batman e Catwoman: avversari, alleati, amanti.

• Finalmente i due hanno dichiarato i propri sentimenti…

• …e Gotham City è pronta per il matrimonio del secolo!

• Peccato che i guai siano all’orizzonte, grazie a Booster Gold e, soprattutto, Joker!

SUPERMAN VOL. 2: LE FATICHE DEI SUPER SONS

Autori: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Jorge Jimenez, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Superman (2016) #7/13

• Superman e Jon Kent in una gita padre e figlio sull’Isola dei Dinosauri!

• L’arrivo di Damian Wayne e la nascita della squadra di giovani eroi più temibile dell’Universo DC!

• Ospiti speciali: Frankenstein, la sua gentil consorte e naturalmente Batman in persona!

• Continua la proposta integrale del Superman firmato Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

DC BLACK LABEL OMNIBUS: DOOM PATROL DI GRANT MORRISON

Autori: Grant Morrison, Ricard Case, Sean Phillips, Steve Yeowell, AA.VV.

Giugno • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1288 pp., col., Euro 95,00

Contiene: Doom Patrol (1987) #19/63, Doom Force (1993) #1

• Dopo essere stata quasi distrutta, la Doom Patrol viene ricomposta, e i suoi membri iniziano a rimettere insieme le proprie vite…

• Il mondo, però, è cambiato e le minacce da affrontare sono sempre più bizzarre e surreali!

• Uno dei primi fumetti americani scritti da Grant Morrison, un trionfo di poesia, psichedelia e stranezze finalmente in edizione Omnibus!

• Una delle serie più seminali della storica etichetta Vertigo, che ha ispirato la serie tv su Prime Video!

DC BLACK LABEL OMNIBUS: ANIMAL MAN DI GRANT MORRISON

Autori: Grant Morrison, Chas Truog, Tom Grummett, Paris Cullins

Settembre • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 712 pp., col., Euro 75,00

Contiene: Animal Man (1988) #1/26, Secret Origins (1986) #39

• Buddy Baker è un supereroe: è l’uomo con i poteri degli animali… Animal Man!

• Diviso tra l’attività di giustiziere e quella di attivista dei diritti degli animali, Buddy è innanzitutto un padre di famiglia.

• Ma la sua vita, già in una fase complicata, cambia quando i dubbi esistenziali non riguardano più solo se stesso e il proprio ruolo ma tutto ciò che lo circonda.

• L’intera serie cult scritta da Grant Morrison in un unico, grande volume!

DC CLASSIC: JOKER VOL. 2

Autori: Dennis O’Neil, Steve Englehart, Walter Simonson, Paul Levitz, AA. VV.

Settembre • 17×26, C. con sovraccoperta, 264 pp., col., Euro 25,00

Contiene: Batman (1940) #286, #291/294, #321, The Brave and the Bold (1955) #129/130, #141, Detective Comics (1937) #475/476, #504, Wonder Woman (1942) #280/283

• Proseguono le storie della Bronze Age con protagonista il Principe Pagliaccio del Crimine!

• Il ritorno di un grande classico in quattro parti: Dov’eri la notte che Batman fu ucciso?

• Ospiti d’eccezione: Batman, Huntress, Superman, Freccia Verde e molti altri!

• Un volume speciale firmato da autori del calibro di Dennis O’Neil, Steve Englehart e Walter Simonson!

OMEGA MEN

Autori: Tom King, Barnaby Bagenda, Toby Cypress, Ig Guara

Giugno • 18,3×27,7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Omega Men (2015) #1/12, Omega Men Sneak Peek (2015) #1

• La Lanterna Bianca Kyle Ryner è stata rapita e giustiziata in un atroce videomessaggio!

• Il gruppo terroristico noto come Omega Men ne dovrà rispondere all’intera galassia!

• Ma in guerra niente è come sembra, e il confine tra eroi e terroristi diventa sottilissimo!

• La maxi-serie che ha lanciato Tom King (Batman, Mister Miracle) nell’olimpo degli scrittori DC!

CAVE CARSON HA UN OCCHIO CIBERNETICO: SOTTO COPERTURA

Autori: John Rivera, Gerard Way, Michael Avon Oeming

Maggio • 17×26, C., 344 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Cave Carson Has a Cybernetic Eye (2016) #1/12

• Cave Carson è stato un avventuriero impegnato in mille e più missioni sulla Terra. In seguito ha messo su famiglia, ma le cose non sono andate come sperava…

• Senza contare le sue recenti allucinazioni: sono frutto della sua mente o del suo misterioso occhio cibernetico?

• Il ritorno in salsa DC Young Animal del personaggio creato nella Silver Age!

• La serie completa in un volume unico!

JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 2: LA VERSIONE MIGLIORE DI TE STESSO

Autori: Simon Spurrier, Aaron Campbell, Matías Bergara

Maggio • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: John Constantine, Hellblazer (2019) #7/12

• John Constantine è di nuovo a Londra, immerso nei suoi consueti affari.

• La sua avventura continua, oscura e contorta, tra pinte di Guinness e fumo di sigaretta…

• Tra marinai, sirene e gente dal sangue blu, le abilità di Hellblazer sono molto richieste!

• Un nuovo, inquietante capitolo nella vita di Constantine firmato da Si Spurrier, Aaron Campbell e Matías Bergara.

FABLES VOL. 2: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham

Maggio • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Fables (2002) #6/10

• Una rivoluzione è alle porte!

• Da quando sono fuggite dalle Terre Natie a causa dell’Avversario, le fiabe non umane vivono in un luogo isolato noto come la Fattoria…

• …ma non tutti sono d’accordo con questa collocazione, e Bianca Neve sta per assistere a eventi inattesi e incredibili!

• Continua la raccolta in volume della storica serie di Bill Willingham!

DMZ VOL. 2: IL CORPO DI UN GIORNALISTA

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Kristian Donaldson

Giugno • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: DMZ #6/12

• In un’America ancora stravolta dalla nuova sanguinosa guerra civile, un solo fotografo è riuscito a entrare a Manhattan.

• Matty Roth è il solo testimone della vita nella zona demilitarizzata, e per questo è in costante pericolo!

• Quando la fazione dei ribelli gli consegna un messaggio, però, anche la sua etica viene messa a dura prova.

• Continua il capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che diverrà presto una serie TV con Rosario Dawson.

