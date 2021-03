Ci siamo: dopo aver iniziato a imbastire nei numeri precedenti il tessuto narrativo del passato di Samuel Stern, Francesco Vacca presenta il primo trauma dell’esorcista scozzese su Samuel Stern 16, “Il processo Stern”, in edicola dal 27 febbraio 2021.

Dopo aver già affrontato con Valery cosa potrebbe succedere se un esorcista non si cura dei suoi “pazienti” dopo l’esorcizzazione, ora Samuel deve subire le conseguenze di ciò che è rimasto ad amici e familiari dell’esorcizzato: un trauma, un dolore irreparabile, un vuoto e nessun after care promesso dal nostro rosso.

Samuel arriva alla sbarra: in un grande processo, deve difendersi dalle accuse di essere un cattivo essere umano… e un pessimo padre. Eh sì, perché è stata chiamata a testimoniare anche la piccola Lily, la figlia di Samuel che è stata rinchiusa in un orfanotrofio da lui senza un’apparente motivazione.

Insomma, il nostro amichevole libraio di quartiere non sembra passarsela affatto bene, con tutti questi capi d’imputazione. Soprattutto non dopo aver avuto a che fare con il giudice Drummond, lo stesso che ora gli sta puntando il dito contro…

Samuel Stern 16, l’albo tutto nero

Siamo arrivati al momento più nero della storia di Samuel, quello in cui lui viene messo in condizioni di affrontare i demoni del suo passato. Demoni figurativi s’intende, che rinascono dalle profondità della memoria di Stern e galleggiano nel conscio per distruggerlo completamente.

Ed è proprio in un momento buio come questo che in edicola, oltre alla versione regular di Samuel Stern 16, potrete trovare la cover variant black, da far sketchare al vostro autore Bugs Comics preferito appena ricominceranno le fiere del fumetto.

In questo albo c’è tutto quello che ci siamo chiesti finora: perché Lily è in un orfanotrofio? Perché Samuel non le ha detto che lei è sua figlia? Ma soprattutto: perché non si è mai parlato della madre di Lily finora?

Vacca e Formisano deturpano l’animo e il volto del libraio di Edimburgo, cercano di imprigionarlo dentro i suoi stessi tormenti, ma non sanno di aver a che fare con un uomo dalla volontà sovrumana e da quel qualcosa in più che lo rende capace di affrontare nemici provenienti da un’altra dimensione.

Ciò che è interessante e divertente al tempo stesso nell’albo è la millenaria diatriba scienza – religione. Il dottore che ha in cura il giudice Drummond nota che sia lui che Samuel (che gli sta praticando l’esorcismo in quel momento) sono in coma, e la situazione peggiora in maniera esponenziale.

L’intervento di padre Duncan nel cercare di fermare qualsiasi cosa stesse per fare il dottore è rischioso: lasciare due uomini in uno stato di morte cerebrale solo perché si fida del suo compagno di avventure. Fede e raziocinio combattono tra di loro usando le vite di due uomini, in un duello all’ultimo respiro.

Se Samuel Stern vi ha appassionato finora, “Il processo Stern” è un albo che non deve in alcun modo mancare alla vostra collezione. In queste 98 pagine scatta il primo turning point: si risponde ai primi “perché” e al tempo stesso se ne forniscono di nuovi. Insomma, abbiamo capito che la vita del personaggio (sia personale che editoriale) sarà piena di sorprese…!

