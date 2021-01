La taglia di Gol D. Roger è stata finalmente rivelata in One Piece 958, di cui trovate qui la mia recensione, e non è stata la sola! Abbiamo anche potuto scoprire finalmente l’ammontare delle taglie dei Quattro Imperatori, incluso il defunto Barbabianca!

La taglia di Gol D. Roger e quella degli Imperatori!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su One Piece 958, la taglia di Gol D. Roger e degli Imperatori.

Se state continuando a leggere questo articolo, probabilmente conoscete già l’ammontare quantomeno approssimativo delle taglie dei pirati più famigerati (e forse ricordate a memoria la taglia di Gol D. Roger!) e volete semplicemente rinfrescarvi la memoria. Oppure siete solo incredibilmente curiosi e non temete gli spoiler.

In ogni caso, scoprire queste taglie per me è stata davvero una grande emozione, e non vi nascosto che quando ho visto per la prima volta quella di Gol D. Roger, l’unico e solo (per ora, almeno!) Re dei Pirati, avevo gli occhi lucidi.

Chi segue One Piece con amore e passione non può non emozionarsi di fronte a certe scene, e il fatto che il Maestro Eiichiro Oda di quando in quando ci parli delle glorie del passato non solo è qualcosa di interessante di per sé, ma ci porta anche a comprendere al meglio i protagonisti di una storia così longeva e complessa, fornendoci una visione d’insieme più ampia e completa. E la taglia di Gol D. Roger rientra appieno in questa categoria!

In One Piece 958, Sengoku sta tenendo una “lezione di storia” ai Marines più giovani, parlando loro dei pirati più forti che si siano mai visti. Durante il racconto, Sengoku parla dell’eterna rivalità fra Rocks D. Xebec e Gol D. Roger, alludendo alla famigerata e misteriosa lettera “D.”.

La ciurma di Rocks era formata da pirati formidabili, inclusi gli attuali Imperatori Big Mom e Kaido! Se non hanno conquistato il mondo, è solo perché si facevano la guerra e si ammazzavano gli uni con gli altri (il che spiega il rapporto conflittuale fra i due Imperatori).

Inoltre, viene anche rivelato, durante la puntata, che Kozuki Oden aveva fatto parte della ciurma di Barbabianca!

Proprio per far comprendere ai ragazzi la caratura di questi pirati leggendari del passato e del presente, i Marines più anziani ed esperti decidono di mostrare la taglia di Gol D. Roger, Barbabianca, Big Mom, Kaido, Barbanera e Shanks! Allora, siete pronti?

I manifesti delle taglie

Qui di seguito, potete trovare riunite in un’unica immagine tutte e sei le taglie di cui stiamo parlando, e naturalmente la prima è proprio la taglia di Gol D. Roger:

Come potete vedere, Barbanera al momento è l’Imperatore che vanta la taglia più bassa, ma c’è anche da dire che è il pirata che è divenuto Imperatore più di recente, rimpiazzando Barbabianca, che invece è il pirata con la taglia più alta immediatamente dopo Gol D. Roger, ma non c’è da stupirsi, visto che parliamo del Re dei Pirati e di colui che era considerato l’uomo più forte del mondo! Ma c’è di più!

Nel corso di One Piece 958 viene anche rivelato che nessun uomo mai sulla faccia del pianeta ha mai avuto una taglia alta come quella di Gol D. Roger, il quale detiene ancora oggi il primato della taglia più alta che si sia mai vista in tutto il mondo di One Piece!

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

