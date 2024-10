Jujutsu Kaisen: le incredibile figure di Gojo e Geto

Gli appassionati di Jujutsu Kaisen e delle action figure possono ora mettere le mani su due delle figure più attese. Tamashii Nations ha lanciato le versioni liceali di Gojo Satoru e Suguru Geto attraverso la linea S.H.Figuarts, offrendo ai fan una rappresentazione dettagliata di questi due personaggi iconici prima che le loro strade si dividessero tragicamente.

Dettagli delle Action Figure

Le nuove figure di Gojo e Geto catturano i personaggi nel loro periodo come studenti al Liceo Tecnico di Jujutsu, regalando un’interpretazione fedele e ricca di dettagli. Vendute al prezzo di $84,99 ciascuna, ecco cosa includono:

Suguru Geto – Alta 15 cm, questa action figure comprende 4 espressioni facciali intercambiabili, 3 mani sinistre, 4 mani destre e un set di mani in tasca, per riflettere l’atteggiamento rilassato di Geto.

– Alta 15 cm, questa action figure comprende 4 espressioni facciali intercambiabili, 3 mani sinistre, 4 mani destre e un set di mani in tasca, per riflettere l’atteggiamento rilassato di Geto. Satoru Gojo – La figura di Gojo, alta 16 cm, arriva con 4 espressioni intercambiabili, 3 mani sinistre, 6 mani destre, mani in tasca e il suo iconico paio di occhiali da sole.

Queste figure sono state progettate per offrire una grande varietà di pose, ideali per i collezionisti che vogliono rivivere i momenti più iconici della serie.

Le action figure sono già disponibili per il preordine su Entertainment Earth, con la possibilità di ottenere la spedizione gratuita per ordini superiori a $99. Il lancio ufficiale è previsto per giugno 2025, ma assicuratevi di prenotarle ora per non perderle.

Con la fine del manga e l’attesa per la terza stagione dell’anime, queste action figure sono un ottimo modo per i fan di commemorare uno dei momenti più iconici della serie. Anche se non ci sono ancora aggiornamenti concreti sulla prossima stagione, i fan possono consolarsi con le nuove figure, che celebrano un’era passata di Gojo e Geto.

Se sei un fan della serie, queste figure rappresentano una parte essenziale della tua collezione, aggiungendo un tocco nostalgico e fedele ai tuoi scaffali.

Fonte Comic Book