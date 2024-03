Dragon Ball: il primo trailer del parco tematico svela le bozze del progetto

Il mese di marzo è stato decisamente turbolento per i fan di Dragon Ball e per il franchise stesso. Infatti tutto il mondo ha scoperto della tragica scomparsa dell’iconico Akira Toriyama, amato fortemente in ogni parte del mondo. E dopo questo evento difficile da digerire, il mondo ha scoperto quello che sarà senza dubbio uno dei piani più ambiziosi su Dragon Ball fino ad oggi.

La serie, che è arrivata a dominare l’industria degli anime, sta lavorando su un enorme parco a tema. L’attrazione dovrebbe aprire in Arabia Saudita con l’aiuto della Quiddiya Investment Company. E dopo l’annuncio, sono arrivati i primi i concept del parco a tema e anche un primo trailer interessante.

Come si può vedere, il concept art del parco a tema è decisamente ampio. Se l’area sarà costruita secondo queste specifiche concettuali, presenterà una serie di luoghi familiari del mondo creato da Akira Toriyama. Dalla Kame House al Pianeta di Beerus fino all’iconico quartier generale della Capsule Corp, il parco presenterà tutto. Inoltre, ci saranno altri luoghi urbanizzati sparsi nel parco che i fan riconosceranno.

