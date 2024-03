Black Butler: il nuovo trailer rivela alcune novità sul nuovo arco

Sono passati diversi anni ormai da quando Black Butler si è concluso, ma molto presto la serie anime è pronta a tornare con un nuovo arco narrativo. Infatti durante il periodo estivo del 2023, tutti i fan di Black Butler hanno scoperto con grande sorpresa che la serie sarebbe tornata sul piccolo schermo con una nuova stagione anime. E adesso mancano solo alcune settimane prima che Black Butler torni con l’arco della scuola pubblica. Infatti in occasione dell’Anime Japan è stato rilasciato un nuovo trailer che anticipa le novità di questo arco narrativo.

Come si può vedere in cima al presente articolo, il nuovo trailer di Black Butler inizia in modo abbastanza oscuro. I fan si potranno immergere nel lavoro del mondo accademico, ma in questa scuola c’è molto di più di alcune semplici e ordinarie lezioni. Toccherà a Ciel e Sebastian scoprire cosa si nasconde all’interno della scuola. E, ovviamente, la loro missione non sarà facile.

Il trailer del ritorno di Black Butler dimostra che CloverWorks è pronta a mettere alla prova il suo coraggio sulla serie nata dalla mente di Yana Toboso. Alla fine del trailer, si può anche scoprire la data di uscita ufficiale dell’anime. Infatti Black Butler: Public School Arc uscirà in Giappone il 13 aprile.

Ricordiamo che la serie anime di Black Butler ha debuttato durante l’autunno del 2008. La serie è prodotta dallo studio di animazione A-1 Pictures, diventando un rapido successo con la seconda stagione, rilasciata nel 2010. Black Butler ha continuato con nuovi progetti per tutto il 2017, prima di una pausa prolungata. Ora Ciel è pronto a riemergere con un nuovo arco narrativo. Le stagioni precendenti dell’anime sono disponibili su Crunchyroll, per coloro interessati a recuperare tutto prima del lancio del nuovo arco.

Il manga si concentra sul protagonista Ciel Phantomhive, il ragazzo più potente di tutta l’Inghilterra che porta le cicatrici di una sofferenza indicibile. Costretto a guardare i suoi amati genitori brutalmente assassinati, Ciel subisce violente torture dopo essere stato rapito. Nel disperato tentativo di porre fine alle sue sofferenze, Ciel scambia la propria anima per una possibilità di vendetta, affidandosi all’unica persona su cui poteva contare: Sebastian. Si tratta di un maggiordomo demoniaco evocato dagli abissi dell’inferno. Insieme, girano per i vicoli più oscuri di Londra per compiere la missione di estinguere coloro che fanno del male.

