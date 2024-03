Netflix annuncia che le serie anime di punta arriveranno quest’anno

Netflix non è estraneo al mondo degli anime, creando alcune serie e film di grande successo da aggiungere alla lista sempre più ampia. Di recente, il servizio di streaming ha fatto parlare di sé con titoli come Delicious in Dungeon, Castlevania, Seven Deadly Sins: The Four Knights of The Apocalypse, Pluto e molti altri. In un importante annuncio, Netflix ha rivelato che alcune delle più grandi serie e film anime sono in arrivo sulla piattaforma quest’anno, offrendo ai fan più opzioni su dove poter vedere i loro anime preferiti.

get those psychokinetic powers in check because MOB PSYCHO 100: SEASONS 1 and 2 are coming to Netflix on April 15th pic.twitter.com/uZdcp5aXjk — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2024

it's a summer of BLACK CLOVER on Netflix. SEASON 1 is coming April 1st

SEASONS 2-4 are coming in 2024 pic.twitter.com/xyfFX7zuak — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2024

You can't end a good party without someone on the floor. YU YU HAKUSHO: SEASON 1 and 2 are now streaming. Season 3 and 4 are coming April 15th! pic.twitter.com/cZgiJxh6nR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2024

MARK YOUR CALENDARS for March 25th – because MY HERO ACADEMIA: SEASONS 1-4 and TWO HEROES are coming to Netflix. pic.twitter.com/0qSQdLbWnQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2024

Una delle principali franchise in cui Netflix si è tuffato è One Piece. Grazie al successo dell’adattamento live-action, il servizio di streaming ha colto l’occasione per rilasciare nuovi episodi dell’adattamento anime sulla sua piattaforma settimanalmente. Quest’anno la piattaforma continuerà a espandere le sue ali anime con titoli come T.P Bon, The Blood of Zeus, Ultraman Rising, la stagione finale di Beastars e Gundam: Requiem For Vengeance. Con l’anime che continua a crescere in popolarità in tutto il mondo, non sorprende che Netflix stia cercando di ampliare la sua copertura del medium.

Jujutsu Kaisen 0 and Jujutsu Kaisen Season 1 is coming to Netflix in 2024 pic.twitter.com/iv5PyCwHQY — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2024

SPRING INTO THE SEASON OF HAIKYU!! on Netflix SEASON 1 is coming March 25th BATTLE OF CONCEPTS and TALENT AND SENSE is coming April 1st

SEASON 2, KARASUNO HIGH SCHOOL VS SHIRATORIZAWA ACADEMY, and HAIKYU!! TO THE TOP are coming in 2024 pic.twitter.com/fRpv8dLfsT — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2024

📣Get ready to binge on these must-watch titles coming to even more regions on Netflix by the end of 2024! 💚 My Hero Academia S1-4

❤️ ONE PIECE FILM RED

💞 SPY x FAMILY S1

🧡 Haikyu!! S1-4

🖤 Black Clover S1-4

💙 JUJUTSU KAISEN S1 pic.twitter.com/Xtm4K8jz8a — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 22, 2024

Con il suo vasto catalogo di anime sempre in crescita, Netflix si conferma come uno dei principali punti di riferimento per gli amanti dell’animazione giapponese. E con l’arrivo di nuovi titoli e l’espansione della sua libreria, sembra che il futuro dell’anime su Netflix sia più luminoso che mai.

