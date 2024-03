Kinnikuman sta tornando con una nuovissima serie anime, e ora i fan hanno avuto un’occhiata al ritorno del roster di personaggi con nuovi poster per Kinnikuman Perfect Origin Arc! Kinnikuman è sbucato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel lontano 1979, e il duo creativo Yudetamago che si cela dietro di esso ha mantenuto forte la franchigia fino ad oggi in qualche forma. Ora la serie sta tornando in modo furioso con una nuovissima serie anime che riprenderà da dove le originali trasposizioni anime si erano interrotte tutti quegli anni fa.

Per celebrare il 40º anniversario della distrubuzione dell’adattamento anime originale di Kinnikuman, Kinnikuman Perfect Origin Arc farà la sua prima later quest’anno. Riprendendo da dove l’anime originale si era interrotto con un’adattamento del Perfect Origin Arc (che era anche il titolo del sequel manga che è durato oltre 200 capitoli), questo nuovo anime di Kinnikuman darà a tutte le superstar dell’azione wrestling classica un grosso restyling. Puoi dare un’occhiata al roster degli eroi e dei cattivi di Kinnikuman Perfect Origin Arc con due nuovi poster.

Kinnikuman Perfect Origin Arc: novità per l’adattamento anime

Cos’è Kinnikuman Perfect Origin Arc? Kinnikuman Perfect Origin Arc sarà rilasciato in Giappone a luglio come parte della programmazione anime estiva 2024, ma al momento della pubblicazione di questo articolo non sono state annunciate una data di uscita precisa o potenziali piani di streaming internazionale. Akira Sato dirigerà il nuovo anime per Production I.G., con Makoto Fukami che si occuperà delle sceneggiature della serie, Hirotaka Marufuji che disegnerà i personaggi e Yasuharu Takanashi che comporrà la musica.

[💪#Kinnikuman]

Are you ready to check new key visuals? The Justice and the Demon unveiled!

Stay tuned for next news👼😈#heroisback#perfectorigin#Kinnikuman2024 pic.twitter.com/8Dj68ravlM — PONY CANYON ANIME (@ponycan_anime) March 18, 2024

Le prime aggiunte al cast vocale includono Mamoru Miyano come Kinnikuman, Akira Kamiya come Mayumi Kinniku e Akira Kamiya come Prince Kamehame. Altri membri del cast vocale per molti dei personaggi rivelati in questi poster saranno svelati in seguito man mano che ci avviciniamo al lancio ufficiale in Giappone.

