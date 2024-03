Cosa ne sarà del manga di Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super è tornato sulle piattaforme digitali, coinvolgendo profondamente i fan e i loro sentimenti. All’inizio di questo mese, il mondo è stato sconvolto quando la notizia della morte di Akira Toriyama è diventata pubblica. Il creatore della serie Dragon Ball ha lasciato dietro di sé un’eredità potente, e parte di essa include il manga su cui stava lavorando con l’artista Toyotaro. Ma alla luce della dipartita del sensei, sembra che il manga di Dragon Ball Super stia entrando in uno “stop” indefinito.

Come avrete sentito, il capitolo 103 di Dragon Ball Super è stato pubblicato questa settimana, e l’aggiornamento si è concluso con un tributo a Toriyama. Shueisha, l’editore dietro Dragon Ball, ha anche aggiunto un aggiornamento sul programma della serie. Risulta che Dragon Ball Super sia ora “in pausa”, quindi i fan dovranno aspettare dettagli sul ritorno in futuro.

Cosa ne sarà del manga?

Ieri, Manga Plus ha suggerito che Dragon Ball Super aveva pianificato di tornare a maggio con un nuovo capitolo. Tuttavia, quel comunicato è stato successivamente modificato. Dato il controllo di Shueisha sul sito, si può immaginare che l’azienda stessa sia nel buio riguardo al ritorno di Toyotaro.

Dopo tutto, Toriyama ha lavorato a Dragon Ball Super insieme a Toyotaro. Quest’ultimo ha realizzato i disegni e aggiunto dettagli alla storia mentre Toriyama supervisionava la trama principale e gli schizzi del storyboard. Per anni, Toriyama ha considerato Toyotaro come una sorta di allievo, ma nessuno studente è mai pronto a perdere il proprio maestro. Per ora, il futuro del manga di Dragon Ball Super è incerto, ma non è stato cancellato del tutto. La serie è semplicemente in pausa, e Toyotaro tornerà ad occuparsene con il team di Dragon Ball una volta elaborata la perdita di Toriyama.

Dragon Ball Super prosegue la storia dell’anime dopo gli eventi del Torneo del Potere. Qui, Goku e i suoi amici si trovano ad affrontare nuove minacce provenienti da diverse galassie, inclusi dei guerrieri provenienti da universi alternativi. L’azione è ancora più frenetica, con nuove trasformazioni e avversari sempre più potenti. La serie esplora anche il passato dei Saiyan e introduce nuovi personaggi che arricchiscono ulteriormente l’universo di Dragon Ball.

