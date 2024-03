Pokémon: spiegata la scelta di un protagonista femminile in Horizons

L’anno scorso tutti gli appassionati dei Pokémon hanno appreso la sconvolgente novità che avrebbe visto Ash Ketchum e il suo Pikachu lasciare i loro ruoli da protagonisti nella serie anime. E infatti con la nuova serie Pokémon Horizon, che ha debuttato l’anno scorso in Giappone, il franchise ha dato il benvenuto a due nuovi protagonisti e allenatori. Recentemente i dirigenti di The Pokemon Company hanno rilasciato alcune dichiarazioni, tra cui una che ha finalmente spiegato perché era arrivato il momento giusto per dare spazio a un personaggio femminile come personaggio principale, ossia Liko.

A differenza di Ash Ketchum, Liko non ha l’obiettivo di diventare la campionessa del mondo o imparare cosa significa essere un allenatore di Pokémon. In Horizons, il nuovo protagonista sta cercando di sfuggire a tutte le azioni pericolose del malvagio gruppo noto come Esploratori. Il loro obiettivo infatti è di impadronirsi del misterioso manufatto che Liko cerca di proteggere e che porta al collo.

Andy Gose, direttore senior della produzione multimediale di The Pokemon Company, ha spiegato perché Liko doveva prendere le redini del franchise come protagonista principale. Comincia parlando di Ash, definendolo un personaggio iconico e concentrato unicamente sul diventare un maestro Pokémon. Ma con la nuova serie anime il fine è iniziare con nuovi personaggi che affrontano le loro sfide personali e capire dove possono arrivare per vederli crescere nel corso della serie. “Questa è una delle parti più avvincenti per me. Inoltre avere doppi protagonisti e la nostra prima protagonista femminile è davvero emozionante“.

Il vicepresidente marketing della Pokemon Company, Taito Okiura, ha espresso il suo pensiero su come è nata l’idea di Liko grazie alle fan dei Pokémon. “Sono tanti g,li appassionati del franchise, tra cui non solo ragazzi ma anche ragazze“.

Gose coglie quindi l’occasione per analizzare gli inizi di Liko, esaminando anche la sua collaborazione con Sprigatito. “Il suo compagno è Sprigatito, che è molto capriccioso e pronto ad agire. Si inizia a vedere immediatamente quella dinamica e quella crescita fin dall’inizio. Allo stesso modo abbiamo Roy, che è piuttosto energico e viene da una parte del mondo dove non esistono allenatori di Pokémon. Tuttavia ha imparato a conoscerli e desidera quest’avventura. Anche la dinamica con Liko è un rapporto interessante che vediamo evolversi man mano che la storia avanza“.

