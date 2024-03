L’implacabile Akira Toriyama ci ha lasciati a soli 68 anni, e il suo impatto sui fan di tutto il mondo è stato come un tuono nell’oscurità per coloro che hanno abbracciato le sue opere, come Dragon Ball, Sand Land e Dr. Slump. Grandi artisti della Shueisha hanno riverito il maestro Toriyama, tra cui Yusuke Murata, che ha da poco condiviso una straordinaria copertina tributo per il 40º anniversario di Dragon Ball.

Con l’addio di Akira Toriyama, i talenti di Shueisha si sono uniti in un coro di tributi per il creatore di Dragon Ball, e Murata ha scelto di esprimere il suo omaggio in modo epico e commovente. Cominciando con le parole: “Da Toriyama ho ricevuto doni che solo lui poteva concedermi. Prego umilmente affinché possa riposare in pace. Stranamente, il suo trapasso non sembra reale. Forse perché per me è stato sempre come una stella nel cielo.” Ma l’emozionante dedica di Murata ai suoi fan sui social media non finisce qui.

Il disegnatore di One Punch Man, Murata, omaggia Dragon Ball in questo nuovo sketch

“Sento che ho intrapreso questa strada non per diventare un disegnatore di manga, ma per essere come Toriyama-sensei. Volevo disegnare come lui”, ha continuato Murata, in un’accorata confessione. “Poco dopo l’inizio della mia carriera, quando lo incontrai, con entusiasmo mi raccontò i retroscena del design dei personaggi di Dragon Quest. Rimasi colpito dalla sua gentilezza e dalla sua forza, insieme a una straordinaria solarità. Goku e Arale, personaggi che non conoscevano tensioni, sono stati senza dubbio plasmati da lui.”

Ma Murata, come tanti, si confronta con l’implacabile realtà di una perdita simile: “È stato tutto così repentino che per un giorno sono rimasto stordito. Forse è tristezza, forse un vuoto, ma ancora non riesco ad accettare il vuoto immenso che si è aperto. Ti ringrazio, Toriyama-sensei, per l’influenza straordinaria che hai esercitato su di me. Per ora, cercherò di riordinare i miei pensieri mentre continuo a lavorare. Grazie, Signor Toriyama.”

Fonte Comic Book