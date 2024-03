Il mondo è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi più grandi maestri: Akira Toriyama, il creatore di opere leggendarie come Dragon Ball, Dr. Slump e Sand Land, ci ha lasciati all’età di 68 anni. Toriyama ha plasmato l’immaginario di intere generazioni con le sue storie epiche e i suoi personaggi iconici, lasciando un’impronta indelebile nell’universo del fumetto giapponese e oltre i confini nazionali. La notizia della sua dipartita ha scosso profondamente il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, che hanno riversato amore e gratitudine per l’indimenticabile eredità lasciata dal maestro.

In questo momento di lutto e riflessione, molti colleghi e creatori del mondo del manga stanno rendendo omaggio a Toriyama-sensei, riconoscendo l’influenza straordinaria che ha avuto sulle loro vite e sul loro lavoro. Tra questi, spicca Yukinobu Tatsu, autore di di Dandadan, un manga che sta conquistando le pagine virtuali dell’app Jump+ di Shueisha. Tatsu ha manifestato il suo amore e la sua gratitudine per Toriyama con un tributo speciale, condividendo sui social media uno sketch che raffigura i personaggi delle varie opere del maestro. “Ho sempre amato le opere di Akira Toriyama-sensei,” ha dichiarato Tatsu. “Dragon Ball è stato il primo manga che ho comprato con la mia paghetta, ed è stato ciò che mi ha ispirato a disegnare. Grazie per tutte le tue meravigliose opere. Riposa in pace.”

Nel frattempo, Shueisha, l’editore di Weekly Shonen Jump, ha rilasciato una dichiarazione commovente sull’eredità di Akira Toriyama:

“Akira Toriyama, che ha pubblicato molte opere sulle riviste Jump, ci ha lasciati. Noi di Shueisha e del dipartimento editoriale siamo profondamente addolorati per la notizia improvvisa della sua scomparsa. I manga che ha disegnato, come Dr. Slump, Dragon Ball, Sand Land e molti altri, sono stati letti e amati in tutto il mondo, oltrepassando i confini nazionali. I suoi personaggi affascinanti e il suo straordinario senso del design hanno influenzato grandemente molti artisti e creatori di manga. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine per i suoi grandi traguardi e pregare perché la sua anima possa riposare in pace.”

In questo momento di dolore e ricordo, il mondo del manga si unisce per commemorare il genio creativo di Akira Toriyama, riconoscendo l’immenso impatto che ha avuto sulla cultura popolare e sull’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Che il suo leggendario lavoro continui a ispirare e a portare gioia alle generazioni future, perpetuando così il suo straordinario lascito per sempre.

