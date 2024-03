Gintama: Hideaki Sorachi parla dell’influenza di Toriyama nel suo manga

Gintama è uno dei manga shonen più famosi di sempre per il suo aspetto parodistico. E, proprio come per moltissime altre serie manga, Akira Toriyama ha rappresentato una forte fonte di ispirazione per Hideaki Sorachi. Tutto il mondi ha appreso della tragica scomparsa del geniale Akira Toriyama. La notizia ha lasciato milioni di fan sotto shock, dando il via a inevitabili e commoventi tributi da tutto il mondo. E il mangaka di Gintama, in seguito alla notizia travolgente, ha riflettuto su cosa significa Dragon Ball per lui. E ha apertamente ammesso che Son Goku è stato determinante nel dare vita a Gintama.

Hideaki ha infatti pubblicato una lettera emozionante in seguito alla morte di Toriyama. In questo modo ha potuto parlare della prima volta quando ha scoperto e letto Dragon Ball da bambino. La serie ha aiutato Hideaki a scoprire il suo amore per l’arte e, man mano che cresceva, Dragon Ball ha rappresentato una costante fonte di ispirazione per Gintama.

“Dragon Ball, Dragon Quest, Chrono Trigger, i mondi ai quali mi dedicavo in ogni momento libero prima di andare a letto, sono tutti nati dalla penna di Toriyama-sensei. Io sono nato dai frammenti di gomma che si accumulavano dopo aver ammirato il suo stile mentre cercavo di imitarlo, ma non ci riuscivo affatto. Grazie, Toriyama-sensei, per avermi insegnato così tanto sul mondo dei manga” ha scritto Hideaki.

“Grazie a te, sono diventato un uomo diverso che si guadagna da vivere grazie a Dragon Ball, ancor più di Toriyama-sensei e Toyotaro-sensei. Non credo che questo buco nel mio cuore guarirà mai, anche se mangiassi qualche fagiolo Senzu. Tuttavia cercherò sempre di portare con me la Genkidama che hai sparso per il mondo e continuerò a seguire le tue orme eroiche come il Re Scimmia ricoperto di polvere di gomma da cancellare. Grazie mille, Toriyama-sensei. Ti amerò per sempre“.

Questa lettera è certamente emozionante. Non si può negare il potere di Dragon Ball e l’influenza di Toriyama nell’industria dei manga, che era già evidente da decenni. Dopo l’annuncio della sua morte, i mangaka più famosi stanno rendendo omaggio al loro esempio o ispirazione. Ed è diventato evidente che Dragon Ball abbia influenzato così tanti elementi della cultura pop. Dai fumetti ai film live-action e ai videogiochi, oggigiorno Toriyama può essere trovato in quasi ogni forma di media. Gintama non fa eccezione e Hideaki spera solo di poter continuare a celebrare l’eredità di Toriyama nei prossimi anni.

Fonte – Comicbook