One Piece: emerge una nuova teoria su Im e sul suo potere

La saga finale di One Piece ha già messo i Pirati di Cappello di Paglia di fronte ad avversari dal livello completamente diverso da quello dei nemici precedentemente affrontati. Rufy e la sua ciurma devono farsi trovare pronti a grandi battaglie. Il manga ha già rivelato tanti dettagli su nuovi villain ma sono ancora poche le informazioni riguardo quello che potrebbe essere il grande cattivo della serie, Im. Parliamo di una figura autoritaria che guida i Cinque Astri di Saggezza e il Governo Mondiale, ma oltre questo i fan devono ancora scoprire chi sia questo personaggio. Una delle cose da scoprire è la sua identità segreta. E attraverso una nuova teoria avanzata da un’insider di One Piece su X (Twitter) pare che la forza di Im potrebbe essere di gran lunga superiore a quanto molti avevano inizialmente previsto.

Nell’ultimo capitolo del manga, ossia il 1109, Saturn e l’ammiraglio Kizaru hanno incontrato qualche problema nell’affrontare la forma definitiva di Rufy, il Gear Fifth. Infatti Saturn non è riuscito a rispondere agli attacchi bizzarri e ridicoli di Rufy e per risolvere la questione ha inaspettatamente deciso di chiamare i rinforzi. E per essere precisi è molto probabile che vedremo tutti gli altri Astri di Saggezza presidiare sull’isola di Egghead. Con la manifestazione del fulmine nero sull’isola, la nuova teoria crede che Im potrebbe essere legato più vicino ai cinque Astri di quanto si potesse credere.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 7 marzo 2024

Secondo la teoria presentata da newworldartur, Im potrebbe essere molto simile a Vegapunk. Infatti lo scienziato aveva programmato cinque estensioni di sé, chiamandoli satelliti. L’arrivo di un Astro di Saggezza si è rivelato già abbastanza difficoltoso per i Cappelli di Paglia. Ma questo era sicuramente solo un assaggio, dato che l’imminente arrivo degli altri Astri sull’Isola potrebbe dare il via ad una sfida che va ben oltre le possibilità di Rufy e compagnia. Con il progredire della saga finale, scopriremo sicuramente altri misteri che circondano Im.

Ad oggi, dobbiamo ancora vedere Im in azione, ma considerando il potere che ha a sua disposizione, immaginiamo che sia molto più potente di qualsiasi figura che i Pirati di Cappello di Paglia hanno incontrato fino ad oggi. Anche se questa potrebbe essere la saga finale di One Piece, Eiichiro Oda potrebbe avere ancora anni di storie da raccontare.

Fonte – Comicbook