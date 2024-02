One-Punch Man: svelata la cover del volume 30 del manga

One-Punch Man narra la storia di Saitama, l’eroe per divertimento, il cui obiettivo è quello non solo di supportare i più deboli e tenere lontano i nostri dalla Terra, ma anche incontrare un avversario che possa sopravvivere ai suoi pugni. E nell’arco recentemente concluso, il protagonista è riuscito a scoprire al mostro Garou, che dà la caccia agli eroi per aumentare la propria forza.

Per entusiasmare i fan in vista del rilascio del trentesimo volume della serie manga di ONE e Yusuke Murata, One-Punch Man ha mostrato in anteprima la cover del volume 30 del manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Murata woke up and decided to drop one of the greatest manga covers OAT pic.twitter.com/K3CQfumLhE — Reformed Taf (@Reformedtaf) February 20, 2024

Sebbene la terza stagione dell’adattamento anime sia stata confermata nel 2022, dall’annuncio i fan non hanno ricevuto moltissimi aggiornamenti o dettagli riguardo al ritorno di Saitama sul piccolo schermo. Basti pensare che allo stato attuale, non si sa nemmeno quale studio di animazione si occuperà della produzione del prossimo capitolo della Hero Association mentre la loro lotta contro la Monster Association prosegue.

Durante questa fase del manga in questione, l’attaccabrighe noto come Garou incontra Saitama in più di un’occasione mentre si concentra sulla sua maestria nelle arti marziali. Trovandosi incapace di paragonarsi alla forza dell’eroe per divertimento, il finale della seconda stagione ha visto Garou avvicinarsi all’Associazione dei Mostri. Quando la serie anime tornerà, ci saranno alcuni grandi momenti del manga da adattare sul piccolo schermo.

Garou ha legami con la Hero Association in modi sorprendenti. Infatti è stato addestrato nientemeno che da uno dei più forti combattenti del crimine in circolazione, Bang. Dalla copertina, è possibile infatti vedere l’eroe anziano e il villain dai poteri malvagi, mostrando come la coppia rappresenti due facce della stessa medaglia. Senza rivelare troppe informazioni, il potenziamento finale di Garou si rivelerà finora la sfida più grande per Saitama, che potrebbe richiedere anche più di un pugno per sconfiggere la minaccia nemica.

Per quanto riguarda la serie anime di One-Punch Man, la prima stagione è sviluppata da Studio Madhouse, mentre la seconda da JC Staff. Sarà interessante vedere se uno dei due studi di animazione tornerà alla guida della terza stagione o se il viaggio di Saitama sarà gestito da un nuovo studio per continuare la lotta contro la Monster Association.

