Tra le uscite Planet Manga del 22 febbraio 2024 troviamo le ultime uscite di successi come Bundo Stray Dogs, Boy’s Abyss e Mieruko-Chan, oltre al finale di Bentornato, Alice.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 22 febbraio 2024.

Le uscite Planet Manga del 22 febbraio 2024

Agente 008 23

5,90 €

I Dogura Magura attaccano Tokyo con droni assassini, la casa dove risiede la famiglia di Eito e’ a rischio e il giovane studente si precipita sul luogo nel disperato tentativo di proteggere i propri cari. Proprio li’ e’ atteso da una delle piu’ grandi sorprese della sua vita…

Drifting Dragons 15

7,90 €

La nuova Quin Zaza e’ finalmente completata mika e il suo equipaggio iniziano a cercare il drago leggendario Typhon, ma apprendono che anche la nave abbatti-drago Plana Grava guidata dal capitano Kurga e’ sulle sue tracce. Chi riuscira’ a trovare per primo l’incredibile creatura?

Bungo Stray Dogs 24

5,20 €

ALL’ULTIMO SANGUE

L’unica speranza per evitare che il genere umano venga vampirizzato è che… una ragazzina sfili una spada incastrata nella testa del re dei demoni?! Sì, è tutto vero… e non ci sarà niente da ridere! Intanto, Dazai continua il suo scontro con Dostoevskij.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Boy’s Abyss 11

7,00 €

IL BILANCIO DI UNA VITA

Continua il tuffo nei ricordi del romanziere Esemori. La storia del suo amore maledetto per Yuko, il rifugio nella scrittura, il disperato tentativo di ridare nuova vita a un sogno infranto, la verità dietro al suo ritorno nella cittadina da cui ha sempre voluto fuggire.

Bentornato, Alice

7,00 €

UN FINALE BRILLANTE, TOCCANTE E LIBERATORIO

Ultimo numero della straordinaria avventura senza veli di un giovane alle prese con il risveglio della sessualità. La scelta estrema di Yohei, disperato per gli atti a cui l’hanno spinto le pulsioni del proprio corpo, porta il giovane a fare chiarezza…

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure Sì? 4

7,00 €

UN’ASSURDA COMPETIZIONE

Renako è pronta a tutto pur di far tornare amiche Satsuki e Mai. E ora dovrà lottare contro di loro per la propria libertà. L’unico modo per vincere, è scoprire cos’è successo in passato tra le due. Se verrà sconfitta, dovrà sposare la vincitrice della sfida!

Mieruko-Chan 8

7,00 €

UNA NUOVA, AVVENENTE, INQUIETANTE COMPAGNA DI CLASSE

Michiru ha sviluppato una sorta di ossessione per Miko. Cosa vorrà da lei? Alla protagonista capita anche un incidente che la fa finire in ospedale. Qui le corsie pullulano di esseri orripilanti. Non sarà certo una convalescenza tranquilla… Aiuto!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Kaijin Reijoh 10

7,50 €

LA GUERRA INFURIA PER LE STRADE DI UNA CAPITALE IN ROVINA

Non sono più soltanto i membri del Kairinto a preoccupare Asuma, Innami e gli altri studenti dell’istituto Meido. Un nuovo ma antichissimo nemico è tornato: riusciranno le Reijoh a respingere i Kaijin più pericolosi della storia?

Marmalade Boy Little 6

9,90 €

SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE LO SPIN-OFF DI MARMALADE BOY

Dopo l’atteso matrimonio di Miki e Yu, possibile che ne sia in arrivo un altro? Intanto le cose per Rikka e Suzu sembrano complicarsi ulteriormente con l’ingresso di nuovi (e simpatici) elementi di disturbo, compreso… Rokutanda!