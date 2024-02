City Hunter: Netflix svela la data di uscita del film live action

City Hunter ha attraversato diverse epoche nel corso dei decenni, e la sua più recente incarnazione è prossima a prendere vita. Grazie a Netflix, un nuovo film live-action di City Hunter è in procinto di debuttare. Il film giapponese è programmato per uscire il prossimo aprile, quindi i fan di City Hunter vorranno rinfrescarsi la memoria sulla serie prima del grande evento.

Nella giornata odierna, Netflix ha annunciato che il film di City Hunter sarà disponibile globalmente dal 25 aprile. La rivelazione è stata parte di un evento di Netflix Japan che ha annunciato diversi rilasci di serie televisive live-action. È stato lì che il servizio di streaming ha svelato che i contenuti in lingua giapponese sono i terzi più visualizzati a livello globale, dopo i progetti coreani e spagnoli. Quindi, se non sei familiare con il mondo dei J-drama, Netflix ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Per quanto riguarda City Hunter, il prossimo film vedrà Ryohei Suzuki nel ruolo di Ryo Saeba, con la regia di Yuichi Sato. Misato Morita sarà al fianco di Suzuki nel ruolo di Kaoru Makimura, l’eroina iconica del manga. Lo sceneggiatore di Yu Yu Hakusho di Netflix, Tatsuhiro Mishima, ha scritto la sceneggiatura del film. Inoltre, la colonna sonora sarà curata da Yoshihide Otomo, noto per il lavoro su Lupin Zero e altro ancora.

Se non sei familiare con City Hunter, il manga di Tsukasa Hojo ha una lunga storia alle spalle. La serie è iniziata nel 1985 e si è protratta fino al 1991. Con un’acclamata trasposizione animata, City Hunter è diventato un classico del thriller, e di recente l’anime è stato adattato in diversi modi.

Dall’Hong Kong alla Francia e alla Cina, sono state prodotte alcune trasposizioni live-action di City Hunter fino ad oggi, e ora il Giappone è pronto ad affrontare l’IP. Quindi, se desideri saperne di più su City Hunter, puoi leggere la sua sinossi ufficiale qui sotto:

“Benvenuti in un’epoca in cui i vicoli bui del quartiere Shinjuku di Tokyo sono pieni di crimini incontrollabili. I cittadini cercano l’aiuto del “City Hunter”, un professionista sicuro con la pistola che non sbaglia mai il suo bersaglio con il suo Colt .357 magnum.”

