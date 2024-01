One Piece 1104: il manga mostra il miglior scontro di Franky di sempre

La saga finale di One Piece si fa sempre più incandescente, visto che i Pirati di Cappello di Paglia si ritrovano adesso faccia a faccia con uno dei Cinque Astri di Saggezza. Stiamo parlando di Saturn, che si sta rivelando una vera e pericolosa minaccia che ha già dimostrato di essere abbastanza forte da governare un’armata imponente della Marina con il pugno di ferro. E Rufy e i la sua ciurma dovranno pensare a una strategia per avere la meglio su di lui. E il capitolo 1104 del manga di One Piece ha finalmente puntato i riflettori su un memebro della ciurma di Rufy diverso dai soliti. Il carpentiere del gruppo, Franky, è infatti pronto a uno dei suoi più grandi scontri di sempre.

Mentre Saturn e l’ammiraglio Kizaru rappresentano la più grande minaccia per Rufy al momento, i Cappelli di Paglia hanno fortunatamente ricevuto l’aiuto inaspettato da Kuma. L’ex burattino del Governo ha dimostrato di essere riuscito a liberarsi dalle catene che un tempo lo legavano, sferrando un colpo a Saturn talmente potente, da scagliarlo molto lontano dal luogo dell’impatto. Anche se Kuma riesce a riabbracciare in una commovente reunion sua figlia Bonney, la lotta è appena iniziata.

Infatti Saturn ritorna sul campo di battaglia dopo il colpo di Kuma, collaborando con Kizaru per eliminare i nemici. Fortunatamente, prima che possano far fuori Kuma, Franky e Sanji riescono ad entrare in azione salvando tutti all’ultimo minuto. Colpisce però Franky, che scatenando un radical beam riesce a trapassare Saturn. Subito dopo però Franky viene respinto dal potere di Kizaru. Con l’obiettivo di scatenare un Buster Call sull’isola di Vegapunk, Franky e gli altri Cappelli di Paglia hanno un bel problema da risolvere.

Non capita spesso di vedere dei membri della ciurma in azione, ma questo ha senso visto che ormai ci si trova in una fase del manga dove i nemici hanno poteri divini. Infatti oltre Rufy, i fan sono molto più abituati a vedere Zoro e Sanji in azione.

