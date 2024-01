Pokémon: annunciato un nuovo manga tutto su Snorlax

I Pokémon hanno cresciuto generazioni e generazioni di fan da anni e i contenuti non accennano a diminuire. Infatti la serie è pronta a rilasciare un nuovo progetto manga del tutto inaspettato. Nel corso degli anni, la popolare franchise ha dato il meglio di sé in ogni medium immaginabile, dai videogiochi alle serie anime e persino alle rappresentazioni teatrali. E i fan farebbero bene a prepararsi ad un nuovo progetto che vede coinvolto il mangaka di Drifting Dragons. Infatti Taku Kuwabara realizzerà un nuovo manga dei Pokémon incentrato completamente su Snorlax.

L’informazione proviene da The Pokemon Company quando è apparsa online una pagina ufficiale per Snorlax’s Dream Gourmet (“il sogno gourmet di Snorlax“). In questa occasione il team del progetto su Snorlax ha confermato che il manga sarà di sei parti ed è in lavorazione. Kuwabara supervisiona la serie e Dream Gourmet di Snorlax conterrà una nuova storia che coinvolge il Pokémon più dormiente di tutti.

Il manga Pokemon si concentrerà su Kumura, uno studente dell’Accademia Uva che sta costruendo un dispositivo che trasforma i sogni in suoni. Mentre realizza il suo dispositivo, Kumura lavora con uno Snorlax e analizza il sogno del Pokémon. Dandogli cibo diverso, Kumura scopre che i sogni di Snorlax cambiano, quindi il manga esplorerà quello che accade nella psiche della creatura.

Ovviamente, questo manga incentrato su Snorlax ha entusiasmato i fan, quindi tutti gli occhi sono puntati sul progetto Pokemon. Questo manga è solo uno dei tanti che il franchise ha pubblicato nel corso degli anni, e non sarà l’ultimo. La serie continua a crescere, con una serie di contenuti nuovi e originali.

Nel frattempo la serie è impegnata con una serie di altri progetti. Recentemente, Pokemon Viola e Scarlatto ha ufficialmente concluso la sua generazione dopo due fasi di DLC. Quest’anno i fan si aspettano di scoprire quale sarebbe stata la successiva regione del gioco e, nell’attesa la nuova serie anime intitolata Horizons prosegue con nuovi episodi regolarmente. L’anime deve ancora debuttare aldilà del Giappone, e apre che dovrebbe arrivare su Netflix quest’anno.

