Jujutsu Kaisen: il manga prepara lo scontro tra Rika e Sukuna

Il manga di Jujutsu Kaisen si prepara allo scontro tra il Re e la Regina delle Maledizioni e lo rivela nei momenti finale del nuovo capitolo. Jujutsu Kaisen sta proiettando tutti i fan verso una nuova fase dell’arco dello Shinjuku Showdown, con Yuji Itadori e gli altri stregoni sempre più in difficoltà contro Sukuna. Mentre il Re delle Maledizioni diventa ogni secondo più potente ed elimina rapidamente tutti i loro sforzi, il nuovo capitolo si sta preparando per uno dei combattimenti potenzialmente più importanti della serie manga.

Il capitolo precedente di Jujutsu Kaisen ha visto Yuji e Higuruma dare tutto ciò che avevano per tentare ancora una volta di usare la spada del boia su Sukuna. Tuttavia non sono riusciti ad avere il successo che speravano, nonostante Higuruma abbia rinunciato alla sua vita per lo sforzo. Ma mentre le opzioni continuano a restringersi ulteriormente, Yuta Okkotsu torna inaspettatamente sul campo di battaglia nei momenti finali. Questo infatti anticipa che Sukuna affronterà Rika nel loro primo grande combattimento.

Il captiolo 248 di Jujutsu Kaisen vede Yuji e Higuruma fallire nel loro piano per sconfiggere Sukuna. Il Re delle Maledizioni si mostra stizzito nel vedere Yuji non incline ad arrendersi. Così decide di andare avanti con il piano di Kenjaku di unire la massa del Culling Game con Tengen. E sembra che da quel momento in poi ogni speranza sia persa. Ma quando il capitolo volge al termine, Yuta arriva consapevole di essere capace di sconfiggere Kenjaku, come accaduto nel loro precedente confronto non mostrato nel manga. Adesso tra i due sarà uno scontro a tutto campo.

Rika è nota come la Regina delle Maledizioni per la sua forza. Ma ci sono alcuni dubbi sulla possibilità o meno di sconfiggere Sukuna. Jujutsu Kaisen 0 si è concluso con Rika che svaniva. E Yuta aveva bisogno di recuperare per tornare al suo status di Grado Speciale. È ancora da confermare come questa connessione con la maledizione di Rika abbia resistito anche dopo la morte di Rika. Quindi è ancora da confermare se avrà abbastanza forza per eguagliare Sukuna e tanto meno sopraffarlo.

