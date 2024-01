Boruto: Two Blue Vortex: il protagonista apprende una tecnica di Kakashi

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con la seconda parte del manga e ha subito mostrato aggiornamenti molto importanti ai fan. Quella principale è sicuramente legata al salto temporale molto atteso tra i fan, che ha visto Boruto Uzumaki e gli altri personaggi più grandi di tre anni rispetto alla fine della prima parte. Mentre Boruto è ora braccato dal suo stesso Villaggio della Foglia a causa delle abilità Ada, il figlio di Naruto non è rimasto con le mani in mano e si è allenato diventato molto più forte rispetto a prima. Infatti il giovane Uzumaki ha dimostrato di aver appreso diverse nuove tecniche. Non solo un nuovo tipo di Rasengan e la tecnica del Dio del Fulmine di Minato, ma il capitolo 6 ha rivelato che Boruto ha appreso un’altra tecnica. E questa volta si tratta di una tecnica di Kakashi, il ninja copiatore.

Kakashi è uno dei personaggi più famosi, iconici e amati tra i fan di sempre. Ha dimostrato sin dal suo debutto di essere stato in grado di ricreare le tecniche grazie al suo sharingan. Ma ciò non ha impedito all’insegnante di Konoha di dare vita a tecniche tutte sue. Seppur solo nell’anime, Boruto si è allenato di più con Kakashi, e questo gli ha dato la possibilità di sviluppare tecniche che nemmeno suo padre è riuscito a fare quando era più giovane.

Nel sesto capitolo di Two Blue Vortex vediamo Boruto in fuga dal suo ex compagno di squadra, Mitsuki. Nonostante abbia avuto un vantaggio rispetto ai discendenti di Orochimaru, sembrerebbe che anche la forza di Mitsuki sia aumentata vertiginosamente durante il salto temporale. Ed è durante il loro primo incontro dopo anni, che Boruto scatena l’ Elettricità Viola di Kakashi per darsi alla fuga. Si tratta più precisamente dell’Arte del Fulmine di Kakashi, che ha sviluppato dopo aver perso lo Sharingan durante la Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Molto probabilmente, Boruto ha potuto apprendere questa tecnica da Sasuke Uchiha, in quanto insegnante principale del giovane Uzumaki nella serie sequel. Sfortunatamente, Sasuke al momento è fuori dai giochi ed è da considerarsi un nemico in quanto catturato dell’Albero Divino. Con Two Blue Vortex ancora all’inizio della sua storia, sarà interessante vedere quante altre tecniche avrà imparato Boruto Uzumaki.

