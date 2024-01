Tra le uscite manga Star Comics del 23 gennaio 2024 troviamo le nuove uscite, tra gli altri, di Dragon Ball Ultimate Edition, Card Captor Sakura: Clear Card e Record of Ragnarok. Inoltre, arriva a conclusione la New Edition di Kamisama Kiss.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 23 gennaio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 23 gennaio 2024

ADOU n. 6

MUST n.147

di Amano Jaku

€ 7,50

Le misure finali sono state attivate, il laboratorio è stato sommerso, ma c’è chi non ha intenzione di arrendersi alla morte. Il sottomarino rappresenta l’unica speranza di uscirne vivi, e Shiga decide quindi di sacrificarsi affidando a Tsujiura i suoi ragazzi. Intanto i bambini hanno fatto una scoperta agghiacciante e, preso atto di essere “persone usa e getta”, si sono messi in contatto con il diabolico burattinaio che muove i fili delle loro drammatiche esistenze… Il combattimento sta per iniziare!

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 14

GREATEST n.277

di Clamp

€ 5,20

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

Sparita improvvisamente dal palco durante la recita di Alice nel paese degli orologi, Sakura si è smarrita in un mondo arcano e misterioso. Un passo alla volta, le persone e le parole che incontra sul suo cammino la portano sempre più vicino alla verità. Akiho, la regina rossa, e Syaoran, il gatto che guida Alice… Ora che tutti gli attori sono riuniti sulla scena, la storia si avvia finalmente verso la sua conclusione!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 43

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Si chiude l’avventura dei Detective Boys in cui Ayumi deve riconoscere un maniaco che aggredisce indiscriminatamente. Il rischio è quello di esporsi a un’eventuale futura vendetta. Ben sapendo cos’è la paura di un nemico spietato e invisibile, Haibara, a cui l’F.B.I. ha proposto una nuova vita e una nuova identità, le consiglia prudenza. Cosa deciderà Ayumi e quale sarà la risposta di Haibara all’F.B.I.?

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 21

di Akira Toriyama

€ 15,00

Fortunatamente, Piccolo è stato riportato in vita, e con lui Dio e le Sfere del Drago della Terra. Ora, però, a scendere in campo è Freezer in persona… Come faranno Goku e gli altri a vincere contro un avversario che sembra assolutamente irraggiungibile?

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 13

di Julietta Suzuki

€ 9,00

L’anno concesso da Ookuninushi è ormai passato. Nanami sta per prendere il diploma e Tomoe si appresta a diventare umano. Una volta finita la scuola, la ragazza dovrà separarsi dai suoi compagni e lasciare il santuario di Mikage, rinunciando al simbolo della divinità. Le cose da perdere sono tante e l’insicurezza si fa strada nel cuore di Nanami, che pure si muove a passo spedito verso il suo futuro. Quest’appassionante quanto intricata storia d’amore volge al termine con un finale che metterà a dura prova anche i cuori più cinici e ostinati!

RECORD OF RAGNAROK n. 18

ACTION n.353

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

L’ottavo match della sfida finale tra uomini e dei, che vede Nikola Tesla contro Beelzebub, sta diventando sempre più infuocato! Tesla viene messo alle strette dalla capacità speciale di Beelzebub che sfrutta le vibrazioni come un’arma, ma grazie al potere della scienza che va oltre ogni immaginazione ribalta di colpo l’andamento dello scontro!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 7

MITICO n.301

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Tatara e Chinatsu iniziano ad allenarsi con Marisa Hyodo e per raggiungere i loro obiettivi devono ripartire dalle basi: fare più attenzione alla postura, contare in maniera corretta non perdendo il ritmo e migliorare il movimento di piedi e gambe. Ma Tatara non sembra fare progressi come leader e il Grand Prix di Shizuoka è ormai alle porte… Riusciranno i due partner ad arrivare preparati al giorno della competizione oppure la pressione li separerà una volta per tutte?!