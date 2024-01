Dragon Ball Super: il manga anticipa il debutto di un nuovo androide

Molti fan di Dragon Ball Super si chiedono cosa accadrà nel manga visto che il capitolo 100 ha messo definitivamente la parola fine sull’adattamento del film Dragon Ball Super: Super Hero. Mentre molti incrociavano le dita sul grande e atteso ritorno di Black Freezer, sembra che la serie shonen abbia un altro villain pronto a debuttare nel manga. Le prime anticipazioni del capitolo 101 non solo ha confermato che Carmine dell’esercito del Fiocco Rosso sarà al centro dell’attenzione, ma insieme a lui ci sarà un nuovo androide.

Il titolo del prossimo capitolo di Dragon Ball Super sarà “Carmine e l’Androide 15“. La serie shonen aveva già visto in realtà un Androide 15 in passato, apparso in occasione del settimo film della serie. Nelle prime due serie nate dalla mente di Akira Toriyama, tutti i fan hanno potuto conoscere gli Androidi 16, 17, 18, 19 e 20. Quando il 15 fu introdotto nel film, i fan non hanno scoperto quasi nulla del suo passato e fu ucciso da Vegeta quasi con la stessa rapidità con cui fu presentato.

E Dragon Ball Super: Super Hero ha introdotto i nuovi androidi dell’Esercito del Fiocco Rosso, ossia Gamma 1 e Gamma 2, ma a questo punto non è ancora finita.

Infatti la nuova prima anticipazione del Capitolo 101 è ancora circondato da diversi misteri ma è chiaro che l’esercito del fiocco Rosso ha ancora qualcosa di dire nonostante la sconfitta di Cell Max e Magenta. Goten e Trunks stanno ancora lavorando come nuovi vigilanti nel quartiere, ma non è ancora sicuro che i due guerrieri Z siano capaci di affrontare ed eliminare da soli le minacce dell’esercito del Fiocco Rosso.

Questo androide 15 potrebbe essere apparso originariamente solo nel film e nonostante non sia canonico, non è detto che Toyotaro non decida di lasciarsi ispirare dal lungometraggio per questa nuovo personaggio, se non riportare lo stesso personaggio.

Infatti ricordiamo che un personaggio di Dragon Ball ha seguito lo stesso processo. E stiamo parlando di Broly, il leggendario Super Saiyan che è diventato canonico proprio nel manga di Dragon Ball Super. Sebbene questa versione di Broly sia molto meno malvagia rispetto a quella del film di debutto, ci sono comunque diversi elementi che sono stati ripresi dal suo aspetto originale.

Fonte – Comicbook